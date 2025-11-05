El Camp d'Aprenentatge de Binifaldó cumple 40 años y el Govern renueva el convenio para proseguir su uso

Los consellers de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, firman el convenio para renovar el uso de Binifaldó. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Camp d'Aprenentatge de Binifaldó ha celebrado este miércoles sus 40 años con un acto en el que la Conselleria de Educación y Universidades y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han renovado su convenio para continuar con este proyecto de educación ambiental.

Además, el acto ha tratado de mostrar el "compromiso institucional" con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural de la Serra de Tramuntana, según ha explicado la conselleria de Educación y Universidades.

Al acto han asistido el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; y el gerente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Tomeu Llabrés.

Desde 1985, miles de alumnos, maestros y educadores han participado en actividades en el Camp d'Aprenentatge de Binifaldó, para vivir experiencias de "descubrimiento, convivencia y aprendizaje en contacto directo con la naturaleza". Este espacio se ha consolidado como un referente en la formación de valores ambientales y en la difusión del conocimiento sobre el medio natural.

Los representantes institucionales han coincidido en destacar la importancia de trabajar de manera coordinada para garantizar que Binifaldó sea un espacio "vivo donde aprender la mejor lección que es amar el entorno".