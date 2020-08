La campaña de vigilancia del Govern genera 201 actas de infracción en un mes

PALMA DE MALLORCA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización ha informado, este lunes, de que la campaña de vigilancia coordinada por el Govern ha generado 201 actas de infracción en un mes.

En una nota de prensa, el Govern ha concretado que un mes después de iniciarse la campaña de inspecciones conjuntas para vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención derivada de la pandemia de COVID-19, los equipos formados por inspectores de la Comunidad, de los consells insulares y por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales han realizado ya un total de 337 inspecciones.

Las intervenciones de los efectivos, coordinados desde la Dirección General de Emergencias e Interior, han generado en conjunto, durante las cuatro semanas en que se ha actuado, 201 actas de infracción, que se encuentran ahora en proceso de instrucción para poder establecer el grado de la infracción según las circunstancias reflejadas en las actas, y la sanción que correspondería aplicar en cada caso.

Por islas, el primer mes de funcionamiento de los operativos ha dado como resultado 144 inspecciones efectuadas en Mallorca, de las que se ha derivado el levantamiento de 115 actas; en Menorca, 39 inspecciones y 28 actas; en Ibiza, 131 inspecciones y 42 actas, y en Formentera, 23 inspecciones y 16 posibles infracciones registradas.

Durante el último fin de semana, según los datos provisionales de la Dirección General de Emergencias e Interior, se han producido 80 inspecciones en locales y zonas de ocio nocturno por incumplimientos de la normativa que suponen poner en riesgo la salud de los ciudadanos ante la COVID-19.

De estas intervenciones, 21 se han producido en Mallorca (en Palma, Algaida, Ses Salines, Pollença y Santa Margalida), 12 en Menorca (en Ciutadella, Es Mercadal y Sant Lluís), 35 en la isla de Ibiza (en Ibiza, Santa Eulàlia des Riu, Sant Antoni de Portamany y Sant Joan de Labritja) y 12 en Formentera.

Como resultado de estas inspecciones, los equipos multidisciplinarios han levantado 48 actas por incumplimientos como exceder el aforo de los locales, no mantener la distancia de seguridad, no respetar los horarios, no emplear mascarilla en el caso de personal de establecimientos de restauración o no informar al público ni señalizar el espacio adecuadamente.

Concretamente, se han levantado 12 actas en Mallorca, seis en Menorca y 23 en Ibiza y siete en Formentera, dentro de esta iniciativa orientada a garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Baleares y que resulta posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: el Govern, la Delegación del Gobierno, los consells insulares y los ayuntamientos.

La resolución de los expedientes iniciados en estas actuaciones se enmarcará en el decreto-ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde el 10 de julio. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.