Cañadas advierte al PP que si no apoya la reforma educativa incumplirá los acuerdos y "tendrá que dar explicaciones"

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha considerado este lunes que "por coherencia" el PP debería apoyar su reforma legislativa para incluir el castellano como lengua vehicular en la educación y ha advertido a los 'populares' que si impiden que prospere "tendrán que dar explicaciones".

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, Cañadas ha recordado que en 2022 el PP votó en contra de la ley educativa impulsada por el PSOE. "Esperamos que voten a favor tal y como hemos pactado", ha señalado en relación a los acuerdos para aprobar los Presupuestos autonómicos.

Después de que este lunes el propio conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, haya reconocido que la proposición de Vox es diferente al acuerdo para las cuentas públicas, Manuela Cañadas ha insistido en que los cambios propuestos están en los acuerdos para los Presupuestos.

"Vamos a hacerlo sin dramas", ha señalado Cañadas. Preguntada por la posibilidad de que el PP no dé el visto bueno a la tramitación, la portavoz ha advertido que sería "una tomadura de pelo" y ha afirmado que el PP "estaría incumpliendo los acuerdos y tendría que dar explicaciones".

Cañadas también se ha detenido en la propuesta incluida en la reforma para requerir la acreditación en castellano a los docentes. "¿Si se pide un titulito en catalán, por qué no se va a pedir los mismo en castellano?", se ha preguntado.