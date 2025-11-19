Cañadas (Vox) insinúa que los ataques contra el busto de Aurora Picornell vienen de la izquierda: "Soy muy malpensada"

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha insinuado que los ataques contra el busto de Aurora Picornell ubicado en el paseo del Molinar de Palma podrían venir desde sectores de la izquierda.

"No es que lo considere, es que pienso mal. Y yo soy muy malpensada", ha dicho al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles.

Cañadas ha dicho que su partido condena cualquier tipo de acto vandálico pero ha especulado con la posibilidad que estos en concreto --han sucedido en dos ocasiones en el último mes-- podrían no ser casualidad.

"No quiero ser malpensada, pero lo soy. Qué casualidad que cada vez que tenemos pleno el busto de Aurora Picornell es vandalizado", ha insistido.

La portavoz de Vox ha propuesto poner cámaras en el lugar para tratar de evitar estas acciones o identificar a sus responsables.

"A lo mejor nos sorprendemos de quién hace estos actos vandálicos. No es el estilo de la gente de nuestro partido, si a alguien se le ha ocurrido pensar en que hemos sido nosotros", ha zanjado.

ESQUERRA PIDE MEDIDAS AL GOBIERNO

Por otra parte, también tras la Junta de Portavoces, el diputado por Unidas Podemos y miembro de Esquerra Unida de Baleares (EUIB), José María García, ha manifestado su condena al "atentado vandálico" que el pasado lunes sufrió el busto de Picornell.

García ha vinculado estos ataques a la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática --con los votos del PP y Vox-- y al hecho de que los 'populares' tengan "a la ultraderecha como aliado".

"Han hecho crecer a la ultraderecha y a los fascistas que se dedican a atacar el busto de Aurora Picornell, una figura que toda la sociedad debería tener en consideración", ha sostenido.

García ha pedido al Govern y al Ayuntamiento de Palma que "hagan lo que tengan que hacer" para que los ataques no se vuelvan a repetir y que se detenga a los responsables.

Los representantes de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados también han remitido una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para conocer más detalles sobre estos actos vandálicos.

En concreto, quieren saber si el Ministerio del Interior ha iniciado algún tipo de investigación para identificar y detener a los supuestos responsables o si el Gobierno tiene previsto personarse en la eventual causa judicial que se pudiera abrir.

También si hasta la fecha se ha procedido al arresto de algún sospechoso de los reiterados ataques, si estos pertenecen a algún grupo organizado y si pretende implementar medidas concretas de vigilancia para evitar que vuelva a suceder.