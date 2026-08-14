El Canal Salat de Ciutadella incorpora bicicletas para que los profesionales puedan hacer visitas domiciliarias

El Canal Salat de Ciutadella incorpora bicicletas para los profesionales que hacen visitas domiciliarias - CAIB

MENORCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud Canal Salat de Ciutadella ha puesto en marcha un nuevo proyecto de movilidad que permite a los profesionales sanitarios hacer parte de las visitas domiciliarias en bicicleta en el núcleo urbano del municipio.

Según ha destacado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, la iniciativa se puso en marcha en julio y surgió de las enfermeras del Canal Salat.

El objetivo es facilitar los desplazamientos de los equipos asistenciales, mejorar la accesibilidad a los domicilios y promover una movilidad más sostenible.

La Policía Local de Ciutadella ha cedido cuatro bicicletas acondicionadas procedentes del depósito municipal, que se han equipado con alforjas para facilitar el transporte de material sanitario y se han rotulado para identificarlas como vehículos vinculados al centro de salud.

La incorporación de este nuevo sistema de movilidad permitirá a los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, desplazarse con más agilidad por las calles de Ciutadella, evitar las dificultades de aparcamiento y facilitar el acceso a los domicilios de los pacientes en el núcleo urbano.

La iniciativa contribuye de este modo a una atención domiciliaria más eficiente, cercana y accesible, ha subrayado la Conselleria de Salud.

Durante 2025, los profesionales de Canal Salat atendieron 4.543 visitas domiciliarias (3.618 de enfermería y 925 de medicina familiar).

Este volumen de actividad, ha destacado Salud, pone de manifiesto la utilidad de una herramienta que permite optimizar los desplazamientos y reforzar la atención de proximidad a los pacientes.

Aunque diversos hospitales y centros sanitarios de España impulsan planes de movilidad sostenible y fomentan el uso de la bicicleta entre sus profesionales, la iniciativa de Canal Salat tiene un componente diferencial, ya que las bicicletas se utilizarán directamente para la atención domiciliaria.

El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y economía circular, dado que fueron las propias enfermeras impulsoras de la iniciativa las que plantearon reutilizar bicicletas en desuso y darles una segunda vida al servicio de la comunidad y de la atención sanitaria.

La presentación del proyecto ha corrido a cargo del gerente del Área de Salud, Bernardo Pax; la directora del Centro de Salud Canal Salat, Antònia Pons; la supervisora de Enfermería en funciones del Canal Salat, Begonya Moll; y la coordinadora de los equipos de enfermería de atención primaria, Margarita Cases.

Asimismo, han destacado el valor de las ideas surgidas de los propios profesionales sanitarios para impulsar iniciativas que mejoren tanto la calidad asistencial como la sostenibilidad.