Carles Recasens, reelegido presidente del Colegio de Médicos de Baleares

El presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carles Recasens - COMIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) ha acordado por unanimidad declarar a Carles Recasens como presidente del colegio, cargo que ostenta desde 2022.

Según ha informado el Comib este miércoles en una nota de prensa, la lista de Recasens era la única candidatura presentada para presidir la Junta de Gobierno del Comib, de modo que la Junta Electoral la ha proclamado electa.

De igual modo, al no haberse presentado otra candidatura alternativa a la Junta comarcal del Comib en Eivissa-Formentera, esta será presidida por la lista encabezada por Carlos Rodríguez, mientras que en Menorca será presidida por José Luis Prieto.

Con la proclamación de la candidatura a presidir la Junta de Gobierno y las Juntas comarcales del Comib, culmina el proceso electoral para la renovación de los cargos de la institución colegial.

Carles Recasens, natural de Girona (1978), es especialista en Psiquiatría y ejerce en el Hospital Comarcal de Inca. Entre 2010 y 2018 fue jefe de servicio del Hospital de Inca y coordinador de Salud Mental del Área de Tramuntana. Asimismo, entre 2013 y 2015 fue director médico del Hospital de Inca.