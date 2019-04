Carmen Buades, el Anuari de la Juventut y Sebastià Portell, ganadores de los II Premios Isabel Coll

Actualizado 14/04/2019 16:33:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha celebrado este domingo la XII Edición de los Premios Isabel Coll que han sido otorgados a la periodista Carmen Buades, al Anuari de la Joventut y al dramaturgo y escritor Sebastià Portell mientras que el cineasta Carles Bover y el historiador y exvicepresidente de los Jóvenes Europeístas y Federalistas de España, Xesc Mainzer, han sido galardonados con el premio honorífico.

El acto, celebrado en el Casal Solleric de Palma y conducido por los socialistas Ares Fernández y Alicia Homs, ha contado con la presencia de la candidata del PSIB al Parlament, Francina Armengol, el candidato al Congreso, Pere Joan Pons, el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita, y de su homólogo en Baleares, Marc López, entre otros representantes del partido.

Así, Armengol ha agradecido el trabajo y el "compromiso" de los premiados y ha insistido en la "importancia" de "luchar por una sociedad igualitaria". En la misma línea se ha manifestado Pons, quien ha reiterado la "necesidad" de que haya "más personas" como las premiadas" para "hacer frente" a la "banalización de un abismo", en referencia al escenario político actual.

"RECONOCER NO BASTA"

Durante su intervención, Buades ha agradecido la concesión del premio y ha asegurado que el periodismo feminista es "un aprendizaje constante y una reivindicación constante". En este sentido, ha reconocido la importancia de la Ley de Igualdad aunque ha resaltado que "reconocer no basta", por lo que se ha referido a la "necesidad" de una Ley de Igualdad Salarial, a la dotación de recursos económicos del Pacto Estatal contra las Violencias Machistas o a la aprobación del Convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las mujeres migrantes.

"En campaña es importante que la llegada del Aquarius a Valencia no puede ser sólo una anécdota, si después del 28 de abril se continúa en el Govern, hay que aprovechar para dar pasos valientes", ha espetado Buades.

Por su parte, Belén Pascual ha resaltado que el Anuari de la Joventut es un proyecto "realizado entre distintas entidades" que "contribuye" a la reflexión respecto la juventud "apoyada en conocimientos científicos" mientras que Portell ha resaltado en su discurso de agradecimiento que "escribe sobre lo que no entiende".

"Me gustaría no tener que escribir sobre presos políticos, sobre un reino que quiere ser república pero que no se atreve a votarla, donde por votar te pueden dar una paliza o donde hay cantantes mallorquines que viven en otros países por la letra de sus canciones", ha manifestado.

Finalmente, Mainzer ha centrado sus palabras en la integración europea que, según ha explicado, "posibilita uno de los espacios de paz más grandes del mundo" mientras que Bover ha destacado la "importancia" del premio al considerar que es un "reconocimiento político" de la causa palestina. "Cuando hay un probema político, la solución debe ser política", ha espetado a la parque ha pedido el fin de la colonización israelí en Palestina así como el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

PREMIOS ISABEL COLL

Según han explicado los organizadores, los premios reconocen la defensa de los "valores democráticos y socialistas" de personas jóvenes o entidades juveniles que son referentes en el ámbito de la cultura y en la lucha por la recuperación de la memoria democrática.

Además, han recordado que Isabel Coll fue una militante socialista "víctima de las represalias del fascismo" durante la Guerra Civil y durante el franquismo y un ejemplo de "defensa" de los valores de la libertad, la igualdad y la justicia.