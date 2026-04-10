La carrera solidaria 'Ruta 091' en Palma provocará desvíos en las líneas de la EMT este domingo

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria 'Ruta 091' provocará desvíos de las líneas de la EMT en el centro de Palma y el paseo Marítimo a lo largo de la mañana del domingo.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el evento discurrirá por el Parc de la Mar, Passeig Sagrera, Sa Feixina, Passeig Mallorca y la avenida Portugal, así como por distintas calles del centro, entre ellas Oms, Sant Miquel, la plaza Major, Colom y Palau Reial, además de la zona de Dalt Murada.

El evento deportivo comenzará a las 09.00 horas con una caminata de tres kilómetros y continuará a las 11.00 horas con el inicio de la carrera solidaria en su recorrido largo.

De esta forma, los servicios de la EMT adaptarán sus recorridos mediante desvíos en todas las líneas afectadas por la carrera solidaria, por lo que, de las 09.00 horas a las 14.00 horas, las líneas A1, 1, 3, 4, 5, 7, 20, 25, 35, 46 y 47 circularán desviadas. Además, quedarán anuladas las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 54, 104, 52, 106, 107, 108, 50, 19, 20, 203.

Asimismo, también se verán afectadas determinadas salidas de aparcamientos, por un lado, en el aparcamiento de Paseo Mallorca permanecerá cerrada la salida número 9, mientras que en la salida número 1 se habilitará un carril para canalizar el tráfico en dirección a Jaume III. En el parking de Parc de la Mar quedará cerrada la salida por Antoni Maura.