El Casal Solleric acoge una exposición de Miquel Barceló y otros autores que revolucionaron el panorama artístico

Exposición 'La jove plàstica i la renovació de les arts a Mallorca, 10969-1982' en el Casal Solleric - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric acogerá desde este viernes hasta el 21 de enero la muestra 'La jove plàstica i la renovació de les arts a Mallorca, 10969-1982' de la mano de Miquel Barceló y otros autores que revolucionaron el panorama artístico en la isla.

La exposición se ha presentado este miércoles en un acto en el que han participado el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura, Fernando Gómez de la Cuesta; el comisario de la muestra, Jaume Reus; y tres de los artistas del proyecto, Katy Bonnin, Andreu Terrades y Vicenç Torres.

El regidor ha agradecido a las personas y entidades colaboradoras de la iniciativa que recoge creaciones de Amador, Miquel Barceló, Katty Bonnín, Bartolomé Cabot, Ramon Canet, Maria Carbonero, Toni Catany, Pep Canyelles, Cacho Chacón, Criada Sevilla, Pedro Gelabert, Sara Gibert, Tomás Horrach, Enrique Irueste, Rafael Juan, Merche Laguens, Gerard Matas, Ángel Muerza, Neón de suro, Joan Palou, Josefina Pino, Carme Roig, Miquel Rosselló, Ángel Sanmartín, Horacio Sapere, Alfonso Sard, Antoni Socias, Taller Llunàtic, Andreu Terrades, Steva Terrades y Vicenç Torres.

Según Bonet, se trata de una propuesta "singular, innovadora, histórica y reivindicativa". "Es la primera vez en la historia que se revisa la que fue, sin lugar a dudas, la etapa más efervescente de la creación contemporánea de nuestra isla", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado que con la exposición se busca reivindicar una época que "transformó radicalmente el horizonte creativo y artístico de Palma y del conjunto de Mallorca, así como la sociedad de la segunda mitad del siglo XX.

La muestra agrupa una selección de obras comprendidas entre 1969, año de la inauguración de la emblemática Galeria Pelaires, y 1982, una etapa, según el regidor de Cultura, "apasionante en todos los sentidos".

"En un sentido cultural significó el final de la dictadura y la recuperación de las libertades, pero también en un contexto cultural y artístico, porque en aquellos momentos surgieron nombres que revolucionarían el panorama creativo hasta darle la vuelta de arriba abajo", ha concluido.