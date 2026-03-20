El Casal Solleric acogerá hasta 24 de mayo la visión de la fotógrafa Donna Ferrato sobre la violencia machista

La fotógrafa Donna Ferrato en la inauguración de su exposición en el Casal Solleric. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric albergará desde este 21 de marzo hasta el 24 de mayo la exposición 'Holy' de la fotógrafa neoyorquina Donna Ferrato, en la que muestra la manera en la que el mundo aborda la violencia machista.

La propia Ferrato ha acudido este viernes a la presentación de su muestra, a la que también han asistido el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, el comisario de la muestra Tomeu Coll, y los autores de los textos Alei Mirelman y Sofía Borràs, entre otros, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La inauguración coincidirá, además, con la jornada del Art Palma Brunch, que organiza la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, con el apoyo de instituciones y entidades.

Cabe destacar también que para la organización de esta muestra, el Ayuntamiento ha contado con el apoyo del CEF-Escola d'Arts Audiovisuals, la Fundació Palma Turisme 365 y Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

Bajo el título genérico de 'Holy', Ferrato presenta en Palma su obra más reciente. Esta fotoperiodista norteamericana ha dedicado buena parte de su trayectoria artística a redefinir la forma en que el mundo comprende y plantea la violencia de género.

En este sentido, 'Holy' debe ser entendida como un apasionado llamamiento a la acción que reivindica el derecho de las mujeres a ser "las autoras únicas de su destino".

La muestra ocupará durante algo más de dos meses la planta baja y el entresuelo del Casal Solleric y, además, se verá complementada por otras actividades, como la charla pública que Ferrato mantendrá con las personas que asistan el próximo 25 de marzo, a las 19.00 horas, a las dependencias de Es Baluard. Antes, la autora dirigirá un taller de fotografía en el CEF, concretamente los días 23 y 24 de marzo.

EXPOSICIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DEL TURISMO EN BALEARES

Paralelamente, el Aljub del Casal Solleric estará abierto al público, durante los mismos días, para disfrutar del proyecto 'Maneres de fixar el temps', surgido del trabajo realizado por Clara Carvajal con el ingente archivo de Casa Planas, integrado por más de tres millones de fotografías de la era turística en Baleares.

De esta forma, la autora se sumerge en el testimonio gráfico de esta época tan reciente de la historia balear para proponer una reflexión dialogada sobre las huellas que el fenómeno turístico ha podido dejar en la geología de la costa norte de Mallorca.

Durante su intervención, Bonet ha remarcado la importancia de que el Casal Solleric sea la sede de dos proyectos "excepcionales", que demuestran hasta qué punto el Casal Solleric y la ciudad de Palma, "consolidan su destacada posición dentro del ámbito de la proyección y divulgación de la cultura".

Al mismo tiempo, ha hecho mención a la circunstancia de que, en su opinión, resulta "significativo" el hecho de que, en una misma jornada, el Casal Solleric dé la bienvenida a la obra de "una las artistas más reconocidas y prestigiosas de su generación" --en referencia a Donna Ferrato-- y, simultáneamente, también a una propuesta surgida del impulso de una fundación "cien por cien vinculada al tejido cultural local como Casa Planas".

"Esta coincidencia simboliza de una forma muy evidente el cariz diverso y plural de la cultura de una ciudad que apoya sin ningún tipo de limitación a los artistas y proyectos de su entorno, sin dejar de lado la necesidad de acoger también las propuestas de los autores con gran repercusión a nivel internacional", ha recalcado.