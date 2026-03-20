Casi 400 estudiantes asisten a las charlas de los cónsules en los institutos de Palma

Cónsules desplegados en Baleares acuden a un centro educativo para impartir una charla sobre su actividad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha una actividad dirigida a los centros educativos de la ciudad para acercar la función cónsules a los alumnos Secundaria, Bachillerato y FP, a la que ya han asistido cerca de 400 alumnos de hasta seis centros educativos de Palma.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por las áreas de Educación e Interculturalidad, se enmarca en el programa municipal PalmaEduca, que reúne actividades escolares y extraescolares orientadas a mejorar el conocimiento de la ciudad.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que el programa consiste en la realización de charlas impartidas por uno o dos cónsules, que permiten al alumnado conocer de primera mano qué es el Cuerpo Consular, cuáles son sus funciones, qué responsabilidades asumen en la defensa de los ciudadanos de sus países y cuáles son sus ámbitos de competencia.

En total, ya han participado representantes consulares de países como Marruecos, Suiza, Malta, Francia y Ucrania, que han compartido su experiencia y han puesto en valor la importancia de la cooperación internacional.

La actividad también tiene como finalidad explicar el contexto social de Palma, al destacar "su diversidad y la importancia de avanzar hacia una sociedad cohesionada y enriquecida por su pluralidad cultural".

Durante las sesiones, de aproximadamente una hora de duración y de carácter gratuito, también se presentan las herramientas que el Cuerpo Consular de Baleares impulsa para dar voz al conjunto de residentes extranjeros que representan.

Asimismo, la iniciativa permite a los jóvenes comprender el papel que desempeñan las embajadas y consulados en la protección y asistencia a la ciudadanía en el extranjero, así como la utilidad de estas instituciones en la vida cotidiana.