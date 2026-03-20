Casi 4.000 personas realizan entrevistas de trabajo con 36 empresas a lo largo de un mes

Mes del Empleo de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mes del Empleo de PalmaActiva ha concluido este viernes con la participación de 3.831 asistentes, quienes han realizado entrevistas de trabajo con las 36 empresas participantes en esta edición.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, en esta edición, que se ha desarrollado entre el 16 de febrero y el 20 de marzo, se han ofrecido 1.250 puestos de trabajo.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos de Cort, Lupe Ferrer, ha celebrado que los usuarios hayan hecho una valoración "muy positiva" de la iniciativa y hayan destacado "la buena organización, la amabilidad del personal y la oportunidad de realizar varias entrevistas en un mismo espacio".

"La percepción general es muy positiva, considerando el evento como una herramienta útil y eficaz para la búsqueda de empleo", ha señalado Ferrer, quien también ha puesto en valor "el contacto directo con las empresas, lo que facilita la incorporación al mercado laboral".

La regidora, además, ha subrayado que "la suma de esfuerzos entre administraciones y empresas es clave para profesionalizar el mercado laboral y mejorar las oportunidades de trabajo, una cooperación fundamental para seguir ofreciendo empleo más estable, cualificado y adaptado a las necesidades reales del tejido empresarial".