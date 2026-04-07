Es Castell autoriza el realojo de los vecinos de 45 viviendas de Cala Sant Esteve

Es Castell autoriza el retorno de los vecinos de 45 vecinos de Cala Sant Esteve - AYUNTAMIENTO ES CASTELL

MENORCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Es Castell ha autorizado el realojo de los vecinos de 45 viviendas de Cala Sant Esteve en condiciones de seguridad según los informes técnicos.

Asimismo, se abrirá todo el vial público, aunque habrá restricciones en algunos espacios exteriores que presentan un riesgo medio. En concreto, el acceso a las áreas próximas al acantilado permanece prohibido hasta una nueva valoración detallada.

Según ha informado el Ayuntamiento, se prohíbe el acceso a la denominada "zona roja" debido a la persistencia de peligro grave. A los vecinos de las viviendas situadas en esta última zona se les sugerirá las tareas o actuaciones técnicas que deben llevarse a cabo para reducir los riesgos y avanzar hacia un futuro realojo.

El Ayuntamiento ha expresado su agradecimiento a la propiedad de los terrenos donde el Consistorio ha tenido que intervenir de forma subsidiaria.

"Su total predisposición y las facilidades otorgadas han sido fundamentales para agilizar los trabajos de seguridad, permitiendo que este proceso de desescalada avance con la máxima celeridad posible y facilite el retorno de las 45 viviendas de la zona verde", han apuntado.

Por otra parte, el Ayuntamiento continúa trabajando en Cala Figuera y Cala Fonduco para garantizar un retorno seguro de los vecinos.

En este contexto, han especificado que en Cala Figuera la mejora de la situación climatológica ha permitido retomar los trabajos de consolidación que estaban en marcha.

Se estima que estas tareas finalicen en los próximos dos días, momento en el que se podrá autorizar el regreso de los vecinos a las 12 viviendas del edificio que aún permanecen evacuadas.

En relación a Cala Fonduco, hay nueve viviendas que en los próximos días podrán ser realojadas, una vez se finalice la revisión de los informes técnicos correspondientes.

"Avanzamos en los trámites con propietarios privados de parcelas para ejecutar trabajos de limpieza que permitan el retorno de más viviendas", han manifestado antes de añadir que también se está a la espera de la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) sobre la posible adquisición de algunos metros de parcelas para poder llevar a cabo las actuaciones recomendadas por el equipo técnico.