Catalogan más de 2.200 bienes patrimoniales de Montesión ante la cesión del inmueble para hacer una residencia

Compañía de Jesús este viernes en una rueda de prensa en la iglesia de Montesión - EUROPA PRESS

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El inventario de bienes patrimoniales en el conjunto histórico de Montesión ha finalizado este mes de octubre, con la catalogación de más de 2.200 objetos que se conservan ahora en diferentes espacios habilitados en el mismo conjunto.

Asó lo ha detallado la Compañía de Jesús este viernes en una rueda de prensa, en la que han señalado que la cesión del espacio para hacer una residencia sociosanitaria es compatible con la conservación de los bienes patrimoniales.

Concretamente, se ha realizado un inventario global con 1.150 fichas que corresponden a 2.237 objetos y también se han limpiado y trasladado los libros y documentos de la biblioteca histórica y el archivo.

El Provincial de España, Enric Puiggròs, ha remarcado la voluntad de la Compañía de restaurar la iglesia, el claustro y el museo con financiación propia. No obstante, ante la declaración BIC del conjunto por parte del Consell de Mallorca, se ha mostrado abierto a recibir financiación para la reforma que, según ha estimado, ronda los 3 millones de euros.