CCOO y STEI anuncian movilizaciones para reclamar el plus de insularidad para los trabajadores de los centros de menores

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y STEI han anunciado movilizaciones en las próximas semanas para reclamar el plus de insularidad para los trabajadores que prestan servicio en los servicios y centros de protección de menores de Mallorca.

Según han anunciado este jueves en una rueda de prensa, éstas tendrán lugar a las 11.00 horas de los días 16 de enero y 6 y 20 de febrero frente a la sede en Palma del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), del que depende la atención de menores en la isla.

El anuncio, ha explicado el representante del sector socioeducativo de CCOO, Eduardo Rodríguez, llega después de que a lo largo del año hayan mantenido diversas reuniones con el IMAS para abordar este asunto, que finalmente no han llegado a buen puerto.

En dichos encuentros, las organizaciones sindicales reclamaron que el plus de insularidad --que está contemplado en los convenios colectivos del sector tanto a nivel estatal como autonómico desde 2012 y 2019, respectivamente-- se fijara en 91 euros mensuales, lo que supondría un desembolso por parte del Consell de Mallorca cercano al millón de euros.

Preguntado acerca de la posibilidad de que los trabajadores del servicio de protección de menores convoquen una huelga si las movilizaciones no sirven para conseguir sus reclamaciones, Rodríguez ha asegurado que no descartan ninguna opción. "Los trabajadores en lo primero que piensan es en los derechos de los niños, pero no descartamos ninguna vía", ha aseverado.