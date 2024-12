CCOO ve "imprescindible" mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha considerado este martes "imprescindible" mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora ya que, pese a que mejoran las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social, esto no implica "un avance en las condiciones de vida" de los ciudadanos de las Islas.

Tras conocer los datos de desempleo, el sindicato ha remarcado que la estacionalidad condiciona el mercado laboral de las Islas, por lo que ve necesario que "se aumenten los salarios de forma importante". "Sólo así podremos tener en Baleares una economía sostenible socialmente", añade.

Así, pese a que consideran positivos los datos hechos públicos este martes, aseguran que "la mejora es cada vez más discreta", por lo que se está alcanzando "un punto de estancamiento".

Por otro lado, remarcan que las cifras demuestran la estacionalidad del mercado de trabajo "con reducciones importantes de afiliaciones y aumento de la desocupación respecto a los meses anteriores, que se ve atenuada fruto de la prolongación de la oferta turística que es muy desigual en el territorio y de la campaña comercial del Black Friday y de Navidad que permiten que muchas personas trabajadoras continúen ocupadas en estas fechas".

Inciden en que "el gran reto" es superar la estacionalidad que condiciona la economía de Baleares, algo que "implica precariedad y disminución de los salarios anuales de los trabajadores y de sus jubilaciones". Además, ven necesario poner fin al hecho de que "los costes laborales de las personas trabajadoras en periodo de inactividad recaen en las arcas públicas mientras los beneficios empresariales aumentan".

"Es urgente hacer importantes subidas salariales que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras. No es de recibo que haya personas en Baleares que trabajando no puedan tener una vida digna cuando cada año tenemos unas cifras más importantes en llegada de turistas y en beneficios empresariales. Por eso, tenemos que aprovechar el buen momento económico para hacer las reformas necesarias y, así, este crecimiento se traduzca en bienestar y en un adelanto para la clase trabajadora. No podemos ser complacientes con las grandes cifras cuando es imprescindible que se ponga manos a la obra para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de Baleares", han explicado.