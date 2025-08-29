Un centenar de personas despiden en Palma a los niños saharauis que han pasado el verano acogidos en Mallorca

Niños saharauis del programa 'Vacances en Pau' y miembros de la Associació d'Amics del Poble Saharui de Baleares despliegan una gran bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas han despedido a los niños saharuis que han pasado casi dos meses de verano acogidos en Mallorca en el marco del programa 'Vacances en Pau'.

Ha sido en una concentración lúdico reivindicativa que ha tenido lugar la tarde de este viernes en la plaza de Cort, a la que han acudido los propios niños, sus familias de acogida, miembros de la Associació d'Amics del Poble Saharui de Baleares y representantes políticos.

Los asistentes al encuentro, que ha contado con la participación de la batucada 'Tambors per la Pau', han desplegado una gran bandera de la República Árabe Saharaui Democrática y han ondeado otras más pequeñas en las que se podía leer la frase "Sáhara Libre".

La presidenta de la asociación, Catalina Roselló, ha explicado que se trata de una concentración tanto lúdica, por lo que hace a la despedida de los menores, como reivindicativa, ya que pretende poner de manifiesto la situación que vive el pueblo saharaui.

"Es una manera de despedirnos y agradecer públicamente a las familias esta acogida durante casi dos meses. También a las instituciones y a las empresas que colaboran para llevar a cabo el proyecto", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

La iniciativa, que pondrá su fin el próximo lunes cuando los niños acogidos vuelvan con sus familias a los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia), ha finalizado "con los objetivos cumplidos", ha celebrado Roselló.

"Los niños han pasado las revisiones médicas del dentista y del oculista y han pasado un verano muy divertido. Han ido a diferentes actividades a las que nos han invitado y se lo han pasado muy bien", ha subrayado.

Con la parte más reivindicativa de la concentración, ha proseguido, la asociación que preside pretende denunciar públicamente que "hace 50 años que el pueblo saharaui vive dividido".

"Unos en los territorios ocupados bajo el dominio de Marruecos, con la violación de sus derechos humanos, y otros en los campamentos de refugiados en Argelia, dependiendo de la ayuda humanitaria pese a tener un país rico", ha apuntado.

Tanto las Naciones Unidas como la comunidad europea, ha destacado, consideran que se tiene que llevar a cabo un referéndum de autodeterminación "para que el pueblo saharaui pueda volver a su tierra y vivir en libertad".

"ACOGERLES ES UNA BUENA COSA"

María Cristina, una mujer que este verano se ha estrenado como madre de acogida de un chico saharauis, ha defendido que brindarles esta oportunidad a estos niños "es una buena cosa".

"Podría contar muchas cosas, algunas que habíamos pensado y otras que ni nos habíamos imaginado. Muchas emociones, convivir con una cultura diferente, vivir las primeras cosas de niños que nunca han visto, por ejemplo, una piscina, una playa o un partido de fútbol", ha indicado.

Pese a la tristeza de despedir a los niños del programa 'Vacances en Pau', ha señalado, podrán seguir teniendo contacto con ellos a través de los teléfonos móviles.

En la concentración han estado presentes el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón, y los diputados en el Parlament Omar Lamin (PSIB), Patricia Gómez (PSIB) y Maria Ramon (MÉS per Mallorca).