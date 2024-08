Un centenar de personas 'recuperan' el Balneario 6 de Playa de Palma en una nueva acción contra el turismo de masas

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas han participado este domingo en una nueva acción contra el turismo de masas, organizada por el movimiento 'Ocupemos nuestras playas', en el Balneario 6 de Playa de Palma.

Esta nueva 'performance', convocada por 'Ocupemos nuestras playas' ante la "inacción" de las administraciones en relación con la masificación turística en las Islas, ha tenido lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas, en el Balneario 6 de Playa de Palma, popular entre los turistas de Alemania, y ha transcurrido entre 'capficos' (chapuzones), bailadas de boleros, y el sonido de las 'xeremies'.

Según ha informado Eloy, uno de los voluntarios de 'Ocupemos nuestras playas', a los medios, "la motivación básica" de esta nueva protesta "es" principalmente dar una respuesta ante el hecho que "durante los últimos 60 años, poco a poco, los mallorquines, y los residentes en general, han visto como han ido siendo expulsados de arenales que han formado parte de la historia colectiva" de éstos.

De hecho, el motivo por el cual se ha escogido el Balneario 6 de Playa de Palma para llevar a cabo esta nueva acción contra el turismo de masas se debe a que "Playa de Palma, prácticamente desde que empieza hasta que acaba, está toda llena de hoteles, alquiler vacacional, alquiler ilegal, lo que quieras, y prácticamente entre el 90%, 95%, 100% son turistas los que vienen diariamente a esta playa".

Así, en concreto, "lo que se busca" con este tipo de acciones, "es recuperar, por un momento, la idea de que estos arenales son propiedad colectiva de todos los mallorquines y que no existen única y exclusivamente para el disfrute del turista o del visitante" sino que "también es para el disfrute de los residentes".

De igual modo se ha pronunciado otra miembro de 'Ocupemos nuestras playas', que responde a C.R., quien se ha referido a la protesta como una 'performance' para "pasarlo bien", igual que "hace un tiempo, cuando éramos niños y se podía disfrutar de los espacios, de las playas, y había una convivencia con el turismo equilibrada", no como ahora, ha lamentado, "porque como se dice en mallorquín, 'entre poc i massa, sa mesura passa' y esto ahora ya ha pasado". "Estamos invadidos, colonizados y ya no nos podemos ni mover en nuestra casa".

En este sentido, ha defendido la acción llevada a cabo este domingo como una manera de "de dar visibilidad al movimiento, a la inquietud de los residentes, a la hostilidad de los residentes a este modelo turístico". "Lo único que queremos es que los gobernantes nos escuchen, que cambien cosas, no queremos titulares en los periódicos, queremos medidas reales y que se puedan palpar", ha subrayado.

La protesta ha sido en general bien recibida por quienes se encontraban en la zona, incluso por turistas porque, como han apuntado desde 'Ocupemos nuestras playas', "es fácil de entender" para ellos cuando se les explica que "el precio del alquiler mensual se ha duplicado en 11 años en la isla, como hay restricciones de consumo de agua en cada vez más pueblos y cada vez durante más horas, como el coste de la vida en esta isla es más caro, como se tiene masificación día a día, como se destruye el medioambiente", etcétera.

"Ese mensaje a nivel tan básico de no podemos vivir es muy fácil de entender por parte de los turistas en cuanto se les presenta y se les ofrecen datos y pasa de ser un "no es que hay mucho guiri, mucho extranjero", que nunca ha sido el mensaje, a es que literalmente no podemos vivir, literalmente los servicios públicos de aquí están cada vez peor", han subrayado.

Si bien, se han vivido algunos momentos de tensión cuando un hombre se ha encarado con los manifestantes, recriminándoles su 'performance'. Y es que, en opinión de este varón, este tipo de acciones y mensajes como el de 'Tourists Go Home' no son positivos para una isla, cuyo principal motor económico es precisamente el turismo. "Si acabaran con el alquiler turístico ilegal quedarían muchos pisos vacíos para los residentes", ha opinado, preguntándose donde estaban todos los que este domingo protestan contra la masificación turística "durante el Covid, que nos moríamos de hambre". "Es que es de tontos", ha hecho hincapié.

También una mujer ha recriminado a quienes protestaban que lleven a cabo este tipo de acciones que "lo que hacen es que el turista se vaya". "Hace 50 años que pido que no se vendan packs baratos, que viene gentuza, y Mallorca no se merece esto, que vayan allí donde les puedan atender", ha comentado esta mujer, todo precisando que, sin embargo, "esto es algo que hay que decirle a un ministro, a los hoteleros, no así" porque "esto hace que los turistas se pregunten si hay problemas en Mallorca y se vayan de la isla a otros destinos".

PROTESTAS CONTRA LA MASIFICACIÓN TAMBIÉN EN IBIZA

Igual que en Playa de Palma, este domingo también ha tenido lugar una protesta contra la masificación turística, en la playa de Ses Salines, de Ibiza, organizada por la Plataforma 'Canviem el Rumb'.

Según han informado desde la Plataforma, la protesta en Ibiza ha comenzado sobre las 10.00 y se ha prolongado hasta las 13.00 horas. En ella han participado entre una veintena y una treintena de personas, pues el número ha ido oscilando según el momento. Y ha transcurrido de manera tranquila y pacífica, entre baños, explicaciones del porqué de la acción a quienes estaban en la zona y pancartas, que rezaban 'Queremos recuperar nuestras playas' y otras cuestionando el modelo de 'Ibiza Luxury Destination', han destacado.

El motivo por el que la Plataforma 'Canviem el Rumb' ha escogido la playa de Ses Salines de Ibiza para esta acción ha sido que "esta es una playa muy masificada y donde las consecuencias del impacto de dicha masificación se agravan al tratarse de un parque natural".

Así, finalmente, desde la Plataforma han instado a las autoridades a que haya más controles en la zona así como a que se limite el número de coches que pueden acceder a Ses Salines y el número de barcos que pueden fondear en la playa. También, han requerido a las administraciones que se lleven a cabo inspecciones para un mayor fiscalización de la contaminación acústica de los beach clubs.