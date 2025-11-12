Un centenar de profesionales analizan en Palma la relación entre la arquitectura y el bienestar emocional - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales del ámbito de la salud mental y de la arquitectura han participado este miércoles en las jornadas 'Espais que cuiden, persones que habiten', en las que se ha analizado la relación entre la arquitectura y el bienestar emocional.

El encuentro, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, seguirá este jueves con un taller y el domingo con una visita guiada.

La sesión de esta mañana, celebrada en Palma, ha servido para explorar cómo el diseño de los espacios influye en el bienestar emocional y cómo puede convertirse en una herramienta terapéutica más para favorecer la recuperación de las personas con problemas de salud mental.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas que pueden influir en el bienestar emocional de las personas y sirven para hablar de la salud mental en positivo y romper estigmas.

La arquitecta e investigadora en neurociencia, diseño y envejecimiento Julia del Río ha impartido la conferencia 'Neuroarquitectura y salud mental: ciencia, diseño y experiencia'.

La mesa redonda 'Construint salut: arquitectura i ciutat pel benestar' ha contado con la participación del psiquiatra y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, Carlos Recasens; la arquitecta y catedrática Izaskun Chinchilla; la supervisora de enfermería Eugenia Nadal; y el arquitecto David Bravo. La sesión ha sido moderada por la arquitecta y urbanista María Gómez.

Además, se ha presentado el diseño arquitectónico de una sala de desescalada para atender situaciones de crisis de salud mental y se ha llevado a cabo una visita al Parque Sanitario Bons Aires para conocer la evolución histórica de este espacio y reflexionar sobre cómo ha cambiado la manera de atender la salud mental.

Entre las 09.30 y las 12.30 horas de este jueves tendrá lugar el taller 'Capturant el benestar urbà esmunyedís', impartido por Chinchilla. El domingo, de 09.00 a 14.00 horas, está prevista una ruta por los edificios de la ciudad que históricamente se han dedicado al bienestar de las personas como el Llar de la Infància, la residencia de las Germanetes dels Pobres y el Hospital General.