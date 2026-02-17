Un centenar de trabajadores de la Fundación s'Estel reclaman el cobro del plus de peligrosidad

Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 17 febrero 2026 17:07
PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de trabajadores de la Fundación s'Estel se han concentrado este miércoles para reclamar la aceleración del acuerdo para percibir un complemento de penosidad y peligrosidad.

La protesta ha tenido lugar frente a la gerencia de la Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel y ha congregado a cerca de la mitad de la plantilla.

La presidenta del comité de empresa, Elisa Ribas, ha celebrado el éxito de la convocatoria y ha criticado la "lentitud" para el cumplimiento de la promesa para el cobro de este complemento prometido.

Tras una reunión con la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que finalizó sin acuerdo, la decisión está pendiente ahora del aval de la Dirección General de Función Pública y de la disponibilidad presupuestaria.

"Cuesta creer que sea tan complicado", ha afirmado Ribas, que ha lamentado que el sector público instrumental sea a menudo "de segunda división".

