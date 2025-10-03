Centenares de médicos se concentran en Palma en contra del Estatuto Marco y piden la dimisión de la ministra de Sanidad

Centenares de médicos y facultativos se concentran en Palma para protestar contra el Estatuto Marco - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de médicos y facultativos se han concentrado este mediodía frente a la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma, para protestar contra el borrador del Estatuto Marco y reclamar la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

La protesta se enmarca en la segunda jornada nacional de huelga, que en Baleares está registrando un seguimiento del 95 por ciento entre los residentes, entre un 80 y un 90 por ciento los adjuntos y entre un 60 y 70 por ciento en Atención Primaria.

La concentración ha arrancado con gritos pidiendo la dimisión de la ministra de Sanidad que, según ha denunciado el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, es "la primera ministra médico a la que se le hace una huelga nacional masiva".

Los manifestantes han censurado el borrador del Estatuto Marco, las "penosas condiciones laborales" de los facultativos en España y las "explotación" que sufren.

El también presidente de Simebal ha leído el manifiesto común a nivel nacional, en el que han aseverado que "no van a ceder" y que continuarán denunciando "este insulto colectivo" que, a su parecer, representa la última propuesta del Estatuto.

Así, han reclamado a Sanidad que retire la propuesta y se siente a negociar una norma específica para regular las condiciones del colectivo.