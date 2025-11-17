El Centro de Salud Emili Darder dobla el número de consultas de la planta superior por medio de una reforma interior

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud Emili Darder, de Palma, ha doblado el número de consultas de la planta superior por medio de una reforma interior, una obra llevada a cabo por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, que se ha ejecutado a lo largo de un año y medio y ha tenido un coste de 341.042 euros.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que la consellera, Manuela García, ha visitado este lunes Centro de Salud Emili Darder, de Palma, que ha abierto ocho nuevas consultas tras una reforma interior con la que prácticamente se ha doblado el número de espacios destinados a consulta que había en la planta superior. Esta obra --llevada a cabo por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca-- se ha ejecutado a lo largo de un año y medio y ha tenido un coste de 341.042 euros. La ampliación permitirá beneficiar a los 21.737 usuarios de la Zona Básica de Salud del Polígon de Llevant.

Además de las ocho consultas nuevas, también se ha remodelado la zona destinada a la atención psiquiátrica y se han reformado los vestuarios del personal y los aseos de uso público ubicados en la planta baja. También se han reformado las zonas de descanso, los falsos techos y la iluminación.

Esta ampliación era necesaria debido a la necesidad surgida a consecuencia del aumento poblacional del barrio. La reforma supone una mejora significativa en la atención sanitaria que reciben los usuarios del Centro de Salud Emili Darder, porque permitirá ofrecer una atención más ágil y mejorar el confort tanto de los pacientes como de los profesionales.

Esta ha sido la reforma más ambiciosa que se ha llevado a cabo en el Centro de Salud, tras una ampliación de cuatro consultas --dos en la planta baja y dos en la primera planta-- que se hizo hace unos años.