El centro Ses Nou Rodades de Ibiza entrará en funcionamiento antes de finales de 2026

Ses Nou Rodades - CAIB

IBIZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Patrimonio Cultural Inmaterial Ses Nou Rodades, de Ibiza, entrará en funcionamiento previsiblemente antes de que concluya 2026.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, junto con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra del futuro Centro de Patrimonio Cultural Inmaterial Ses Nou Rodades, un proyecto impulsado por el Consell que nace con el objetivo de dotar a la Isla de un espacio estable para el estudio, la divulgación y la convivencia de las colles de ball, la cultura popular y la artesanía tradicional.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el proyecto cuenta con un presupuesto total de 8,2 millones de euros y está financiado parcialmente por el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que aportará 1,89 millones de euros en esta primera fase.

Esta inversión, destaca el Govern, reafirma el compromiso del Ejecutivo con un modelo de desarrollo cultural sostenible que contribuya a mejorar la oferta patrimonial del archipiélago.

El nuevo equipamiento se ubicará en el entorno del Hipódromo de Sant Rafel y permitirá concentrar en un mismo espacio actividades de formación, creación, intercambio y difusión cultural. Además, se convertirá en un punto de encuentro para agrupaciones de otras geografías, artesanos y entidades vinculadas al folklore y a la tradición ibicenca, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de la Isla y fomentar la participación ciudadana.

Durante el acto, el conseller ha destacado que Ses Nou Rodades simboliza la importancia de cuidar y proyectar el patrimonio cultural hacia el futuro. "Gracias al impuesto de turismo sostenible, hacemos posible una infraestructura que beneficiará tanto a residentes como a visitantes, reforzando la riqueza cultural que hace únicas a nuestras islas", ha declarado.

El inicio de las obras marca un paso decisivo para la puesta en marcha de este centro, que está previsto que entre en funcionamiento antes de finales de 2026.