El Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares instalará una caldera de biomasa para calentar sus piscinas

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTIB) instalará, con fondos de Next Generation EU, una caldera de biomasa para calentar sus piscinas.

Según ha informado el Govern en un comunicado, la compra de la caldera ha supuesto una inversión de más de 356.000 euros. Esta nueva instalación mejorará la eficiencia energética, reducirá emisiones e incrementará el uso de energías renovables en el CTIB.

La nueva caldera de biomasa, junto a un depósito de inercia de 5.000 litros, forman parte del proyecto de modernización de las instalaciones. Esta adquisición está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos Next Generation EU.

La caldera, con una potencia de 500 kW, permite calentar en una primera fase la piscina cubierta y, en una segunda fase, la piscina exterior de 50 metros una vez esté cubierta. Han aclarado que las actuales calderas de gas natural se quedarán como sistema de apoyo en caso de avería o mantenimiento.

Además de la notable mejora ambiental, el proyecto incluye medidas sociales y laborales, como la obligación de contratar a jóvenes, menores de 30 años, en situación de desempleo para las obras. Además se contemplan estrictos requisitos ambientales en la gestión de residuos y en el uso de materiales reciclables y de fácil reutilización.

Según el director del CTIB, Àngel Blanch Martorell, esta actuación permitirá que el centro sea "más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente", además "mejora" los servicios a los deportistas y "se adapta a la normativa vigente".

El presupuesto total de licitación es de 356.049 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de diciembre de 2025. Con esta inversión el CTEIB se suma a los proyectos impulsados en todo el Estado para reducir hasta en un 30 por ciento la demanda de energía primaria en instalaciones deportivas.