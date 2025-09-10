El Centro de Tecnificación Deportiva inicia el curso con 212 alumnos y con la puesta en marcha del nuevo modelo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IES del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib) ha comenzado este miércoles el nuevo curso académico y deportivo con la incorporación de 212 alumnos repartidos entre 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

Este curso se estrena el nuevo modelo de tecnificación deportiva, aprobado por unanimidad en la Asamblea Balear del Deporte con el apoyo de todas las federaciones, según ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Así, el modelo está diseñado para situar a los deportistas y a sus familias en el centro del proceso, garantizando que el camino hacia el alto rendimiento vaya acompañado de seguridad, apoyo académico y condiciones óptimas de entrenamiento.

Los tres pilares fundamentales sobre los que se construye son la excelencia deportiva, la carrera dual y la seguridad y los entornos protectores, han subrayado.

Una de las novedades es que se trata de un modelo abierto y basado en los resultados, que pone fin a la situación anterior en la que solo determinadas federaciones contaban con programas de tecnificación permanentes.

En consecuencia, este año se han superado por primera vez las 1.100 solicitudes de beca, una cifra récord que ha permitido ampliar los programas y llegar a más federaciones y a más jóvenes deportistas.

El nuevo sistema introduce además niveles deportivos dentro de la Fundación, con el fin de asignar recursos en función de las necesidades reales. Así, los deportistas de máximo nivel reciben mayor apoyo, mientras que quienes inician su trayectoria disponen de las herramientas básicas para empezar en las mejores condiciones.

Para reforzar este modelo, se ha invertido en el laboratorio de ciencias aplicadas al deporte, en el centro médico y en la mejora de las instalaciones, con el objetivo de garantizar la excelencia en el rendimiento, la recuperación y el entrenamiento.

También se refuerza la carrera dual, gracias al trabajo conjunto con la Conselleria de Educación y Universidades, lo que permite que el IES-Cteib sea "un pilar fundamental" para compaginar estudios y deporte.

Este es, además, el segundo curso que se desarrolla en el nuevo edificio del instituto, según ha resaltado la Conselleria, un entorno moderno y adaptado a las necesidades presentes y futuras del deporte balear.

En materia de seguridad, este año se incorporan cuatro técnicos especializados en la supervisión de entrenamientos y competiciones, y se ha aprobado de manera definitiva la normativa y el régimen sancionador en materia de protección de menores.

El director general de Deportes, Joan Toni Ramonell, ha apuntado que este inicio de curso es "todavía más especial" que los anteriores. "212 alumnos comienzan hoy un proyecto que combina formación académica y deportiva bajo un nuevo modelo de tecnificación más justo, transparente y moderno", ha indicado.