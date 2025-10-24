Cerca de 13.200 alumnos recibirán ayudas de comedor y alimentación este curso, 1.400 más que en el periodo anterior

Archivo - Nieto afea el "estreno" de Castillo con la subida en comedores escolares: "El problema no son las caras, sino el modelo" - CAIB - Archivo

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.194 alumnos de educación infantil, primaria, ESO, formación profesional básica y transición a la vida adulta recibirán este curso 2025-2026 ayudas de comedor y alimentación, lo que supone un aumento de 1.404 alumnos respecto al curso anterior.

La Secretaria Autonómica de Desarrollo Educativo ha publicado este viernes el listado de beneficiarios, que son alumnos tanto de centros públicos como de concertados que imparten estudios obligatorios o el segundo ciclo de educación infantil, según ha informado la Conselleria de Educación.

En cuanto a las ayudas de comedor, se han recibido 17.343 solicitudes y se han admitido 12.919, cuando el curso anterior se concedieron 11.565. De este modo, este año 4.424 alumnos que habían solicitado la ayuda no la han recibido.

Por otro lado, se han aprobado 275 ayudas de alimentación de las 321 presentadas, lo que supone 25 beneficiarios más que el curso anterior y 46 personas que la han solicitado pero no la recibirán.

La Conselleria destina este curso 9,8 millones de euros a estas ayudas, concretamente, 9,6 millones a las ayudas comedor y 190.000 euros a las de alimentación.

Igualmente, desde el departamento que dirige Antoni Vera han resaltado que el número de alumnos que hacen uso del servicio de comedor en los centros públicos ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

El curso 2024-2025 se alcanzó una cifra récord de 16.547 usuarios, consolidando la tendencia al alza iniciada en el curso 2020-2021, tras la caída provocada por la crisis económica y la pandemia.

Este aumento, han sostenido, es fruto de las políticas impulsadas por la Conselleria, como la fijación de un precio máximo de 6,85 euros para los usuarios fijos y de 7,55 euros para los esporádicos en el servicio de comedor en los centros públicos, vigente desde diciembre de 2024.

Esta medida, con un coste de cerca de 561.000 euros, ha permitido que las familias usuarias abonen un precio diario máximo, con la diferencia asumida por el Govern, favoreciendo especialmente a las familias con menos recursos.