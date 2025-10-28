Cerca de 200 estudiantes de Secundaria asisten a una jornada contra las adicciones en el CaixaFòrum de Palma

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Fundación Relife han presentado este martes en el CaixaFòrum de Palma la segunda edición del 'Circuito Relife', un programa de jornadas educativas que busca concienciar a adolescentes de entre 15 y 19 años sobre los riesgos de las adicciones en el que han participado casi 200 estudiantes.

El proyecto habla tanto de adicciones con sustancia --alcohol, tabaco y drogas--, como a pantallas y nuevas tecnologías --apuestas, videojuegos, redes sociales o uso excesivo de dispositivos--, según han explicado las entidades organizadoras del evento.

En primer lugar, los alumnos han escuchado el testimonio personal del exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno, que sirve como ejemplo para conocer los riesgos de las adicciones y explica cómo logró superarlas.

Moreno ha apuntado que "cada vez más jóvenes se enfrentan a situaciones que pueden derivar en una adicción" pero con estas jornadas se quiere dar a los adolescentes las "herramientas necesarias" para tomar "buenas decisiones" en la vida y, en caso de caer en alguna adicción, "demostrarles que siempre hay salida, que pedir ayuda es necesario y que la prevención empieza con la información y la conciencia".

La jornada ha contado también con la participación de la psicopedagoga y directora del Projecte Jove, Gisela López, que ha tratado con los alumnos cómo las pantallas y el 'scroll' constante actúa sobre el comportamiento y cómo afecta en la toma de decisiones.

Relacionado con el uso de las pantallas, la jornada ha contado con el taller práctico 'Mi Huella Digital', que ayuda a los jóvenes a reflexionar sobre el impacto de su identidad en Internet y el uso responsable de las pantallas.

Por parte de CaixaBank, su director de Acción Social en Baleares, Diego Riera, ha presentado las oportunidades de voluntariado de la entidad. Tras esta segunda jornada, el 'Circuito Relife' visitará otras ocho ciudades españolas después de arrancar en Toledo y visitar Palma. Seis de ellas serán nuevas paradas --Tenerife, Valencia, Murcia, Palencia, Almería y Pamplona--, a las que se suman Madrid y Barcelona, que repiten tras el éxito del curso pasado.

En total, se prevé la participación de 3.000 estudiantes, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano testimonios y herramientas para la prevención de las adicciones.