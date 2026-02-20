Cerca de 700 personas realizan entrevistas de trabajo durante la primera semana del Mes del Empleo de PalmaActiva - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 700 personas han realizado esta semana entrevistas de trabajo durante las cuatro primeras jornadas organizadas en PalmaActiva en el marco del Mes de la Ocupación.

Esta nueva edición, que arrancó el pasado 16 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo, cuenta con la participación de 36 empresas que ofrecen 1.253 puestos de trabajo.

Lo harán en un total de 19 jornadas orientadas a poner en contacto directo a empresas que buscan personal y personas en búsqueda de empleo, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

A lo largo de esta primera semana han participado en el evento Barceló Hotels, Helios Hoteles, Polarier, Voldis, Kairos, Matas y Campins Suministros, Proa Group y Record Go. La próxima semana harán entrevistas las empresas BQ Hoteles, Resort Mallorca Hoteles, Fundación Samu, Mutua Balear, Alcampo, Eroski y Carrefour.