Cerrada por desprendimientos la carretera de Es Cubells a Cala Llentrisca en Sant Josep - AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha cerrado la carretera de Es Cubells a Cala Llentrisca para garantizar la seguridad ante desprendimientos.

Según ha informado el Ayuntamiento, este martes se cerró esta carretera a causa de las fuertes lluvias, excepto para los vecinos, para garantizar la seguridad de todas las personas que transiten por la zona.

Así, se han colocado carteles informativos, vallas y señalización para advertir del riesgo y delimitar el acceso.

EL Ayuntamiento trabaja para supervisar los puntos afectados y coordinando las actuaciones necesarias para restablecer las condiciones habituales cuanto antes posible.