El Cfirde aumenta en un 56% los participantes en formaciones durante el primer trimestre del curso 2025/2026

El Centro de formación, innovación e investigación para las direcciones escolares (Cfirde-IB) ha aumentado en un 56 por ciento los participantes en formaciones durante el primer trimestre del curso 2025/2026.

En nota de prensa, Conselleria de Educación y Universidades ha informado que el Cfirde-IB ha registrado un aumento significativo en el número de inscripciones durante el primer trimestre del curso 2025/2026 respecto al mismo trimestre del curso anterior, alcanzando los 336 participantes frente a los 216 de las ediciones anteriores. Esto supone un incremento del 56 por ciento en los participantes, acompañado por un aumento del 49 por ciento en la oferta de plazas, que ha pasado de 268 a 400. De estos participantes, 219 son de Mallorca, 37 de Menorca y 80 de Ibiza y Formentera.

Una de las principales novedades ha sido la realización de tres ediciones simultáneas de la formación 'Desarrollo de la función directiva' en Mallorca, Menorca e Ibiza. Los equipos directivos obtuvieron una visión integral de la dirección escolar gracias a los formadores, que cuentan con una amplia experiencia y proceden de diferentes ámbitos educativos. La edición anterior del curso contó con 113 participantes en todas las Baleares, mientras que la nueva edición ha llegado a 134. De estos 134, 90 son de Mallorca, 14 de Menorca y 30 de Ibiza y Formentera.

Este crecimiento también se ha visto reforzado por una ampliación de la oferta formativa para el primer trimestre del curso 2025/2026, con una nueva edición de la formación de herramientas básicas para nuevos equipos directivos en centros de educación de adultos (CEPA), dada la alta demanda, y con una formación para las asociaciones de primaria, secundaria y centros de régimen especial de Ibiza y Formentera. Durante los últimos trimestres del curso 2024/2025 se incluyeron formaciones dirigidas al primer ciclo de educación infantil (0-3 años), en colaboración con el Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), que abordan formaciones específicas en coordinación con las asociaciones de directores.

Durante el nuevo curso escolar se han impartido formaciones diversas: desarrollo de la función directiva, actualización de competencias, herramientas básicas para nuevos equipos directivos y una formación coordinada con asociaciones de directores. También se han incorporado formaciones para el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), en colaboración con el IEPI, abordando aspectos como el bienestar del alumnado, los agrupamientos, los horarios y la normativa.

El centro ha reforzado la colaboración con las asociaciones de directores mediante el codiseño de formaciones adaptadas a cada tipología de centro y realizando acciones formativas presenciales en las islas según la demanda. También se ha establecido una colaboración con la Universitat de les Illes Balears para un estudio sobre la percepción de la dirección escolar y se participó en los últimos trimestres del curso 2024/2025 en el Congreso Nacional de Buenas Prácticas en la Formación Docente celebrado en Santiago de Compostela, donde se presentaron las actuaciones del Cfirde-IB.

Estas acciones consolidan al Cfirde-IB como un centro dinámico, capaz de dar respuesta a las múltiples necesidades de los equipos directivos y contribuir a la mejora educativa en las Baleares.