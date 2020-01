El ciclo RetRockspectiva regresa para repasar la historia del concurso Pop-Rock de Palma

Publicado 10/01/2020 14:00:11 CET

RetRockspectiva regresa a Palma como una herramienta divulgativa del mundo del rock desde finales de los 50 y hasta la actualidad y para repasar la historia del concurso Pop-Rock de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este viernes en una nota de prensa, el programa prevé un ciclo audiovisual con un total de cinco proyecciones y dos mesas redondas dedicadas a la historia del concurso Pop Rock y al Grunge.

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, ha explicado que "este año se recupera el concurso Pop-Rock y en esta edición del RetRockspectiva es especialmente interesante y necesario hacer memoria y recordar su historia".

PROGRAMACIÓN

La programación del RetRockspectiva se inicia este domingo con el ciclo audiovisual, que se celebra íntegramente en el Teatro Municipal Catalina Valls.

La primera de las proyecciones será la de 'Dos amigos, un siglo de música de Fernando Young, Henrique Alqualo i Pedro Secchin' de Caetano Veloso & Gilberto Gil, que tendrá lugar el 12 de enero a las 18.00 horas.

Mientras, el 15 enero a las 20.00 horas se proyectará 'Destino: Woodstock, de Ang Lee; el 22 de enero a las 20.00 horas, 'Elvis & Nixon' de Liza Johnson; el 26 de enero a las 18.00 horas tendrá lugar la proyección de 'Pearl Jam Twenty' de Cameron Crowe; y, finalmente, el 29 de enero a las 20.00 horas 'Everyone Stares: The Police Inside Out' de Stewart Copeland.

En lo que respecta a la celebración de las dos mesas redondas, la primera estará dedicada a repasar la historia del concurso Pop-Rock de Palma y tendrá lugar el próximo viernes a las 20.00 horas en el Teatro Mar i Terra. Al finalizar habrá un Live Set con Los Malditos.

Mientras, la segunda mesa redonda irá sobre el Grunge y se llevará a cabo en el Aljibe del Museo Es Baluard el 24 de enero a las 20.00 horas. Al finalizar habrá un Live Set con Vanity Rose.