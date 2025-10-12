Cierra el Passeig Sagrera y el parque de Bellver de Palma tras activar la Aemet el aviso naranja por lluvias

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Passeig Sagrera y parque de Bellver de Palma han sido cerrados después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso naranja por lluvias.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Palma, ante la activación por parte de Aemet de alerta naranja por riesgo importante de precipitaciones, entre las 11.00 y las 17.59 horas, por lluvias acumuladas de hasta 40 l/m2 en una hora, y tormentas, la Policía Local de Palma cerrará el Passeig Sagrera y el parque de Bellver.

Estos dos espacios se suman así a los parques de Can Tarrers y sa Ribera, que ya permanecían cerrados.