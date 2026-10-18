Cierran la carretera del aeropuerto de Eivissa por las lluvias de la dana Adam

Archivo - Calles inundadas en Eivissa, en una foto de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha informado del cierre de la carretera del aeropuerto debido a las fuertes precipitaciones que han empezado a caer en la isla por la llegada la dana Adam.

Según ha informado la institución insular en sus redes sociales, el cierre de la vía se ha producido a la altura de la rotonda de Playa d'en Bossa, en ambos sentidos.

Cabe recordar que las Pitiusas se encuentran en alerta por fuertes tormentas previstas para este domingo y que ya han empezado a registrarse.

De hecho la Aemet ha subido el aviso a nivel rojo en las Pitiusas por lluvias de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora, una situación que se mantendrá hasta las 14.00 horas de este domingo cuando pasará a ser naranja por lluvias de hasta 50 l/m2, tormenta y fenómenos costeros.