Cirer prefiere no hablar de fraude, de momento, en las irregularidades de la Resoga

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha preferido este martes no hablar de fraude, de momento, para referirse a las irregularidades detectadas en la gestión de la Renta Social Garantizada (Resoga).

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, Cirer ha respondido al diputado de Vox Agustín Buades, que sí que ha empleado el término fraude. "No me atrevo a decir que haya un fraude en estos momentos", ha añadido la consellera.

El diputado de Vox ha calificado de "vergüenza nacional" el hecho, conocido recientemente, de que el anterior no Govern no reclamó correctamente dinero percibido indebidamente por beneficiarios de la Resoga que estaban dados de alta en la Seguridad Social.

La conseller ha explicado que hay una auditoría en proceso, pero que está transcurriendo lentamente porque está habiendo dificultades para hacer un cruce automático de datos por lo que se tiene que hacer expediente por expediente, a través de una contratación externa.

ESCUELAS DE VERANO

Por otra parte, Catalina Cirer ha explicado que el procedimiento para las ayudas a ayuntamientos para escuelas de verano está en fase de redacción y revisión por parte de los servicios jurídicos para publicar cuando esté lista.

Ha respondido de este modo a la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, que ha criticado que esta convocatoria no esté resuelta todavía y que no haya partidas previstas en los Presupuestos autonómicos.

Cirer, sin embargo, ha señalado que las cuentas de la Dirección General de Infancia cuentan con 1,4 millones para esta cuestión y que se está pendiente del reparto de fondos del Plan Corresponsables.

"La realidad es que en esta cuestión el Govern va con retraso y que esto tendría que estar listo", ha concluido la ecosoberanista.