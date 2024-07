Cladera cree que la acogida del IMAS de 34 menas muestra la "incompatibilidad" de que Vox esté en el gobierno insular

PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha considerado que la acogida del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 34 menores migrantes no acompañados que en las últimas horas han llegado a Mallorca muestra la "incompatibilidad" de la presencia de Vox en el gobierno de la institución insular.

En una nota de prensa, la portavoz socialista en el Consell ha mostrado su apoyo a la acogida de los 34 menores no acompañados que presta el IMAS.

"Es aquello que toca y que hay que hacer, atender a los menores, por que es la prioridad", ha manifestado. Sin embargo, se ha mostrado contrariada por que una vez más el IMAS reaccione "tarde y mal" ante una situación de emergencia que "se tendría que haber previsto".

Así, ha considerado que la habilitación de camas en una de las plantas desocupadas de la Bonanova para acoger estos menores de edad migrantes "es un despropósito", por que los protocolos de atención de estos jóvenes desaconsejan que puedan convivir con personas de edad avanzada dentro de un mismo recinto.

Lo deseable, para Cladera, sería que el Consell ya hubiera habilitado centros pequeños, exclusivamente dedicados a estos menores, con personal especializado. Y, sin embargo, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, "peca una vez más de ir a remolque, en una situación que se podía prever que se produjera", ha lamentado.

Los Socialistas de Mallorca han pedido repetidamente que se regularicen todos los centros de atención de los menores no acompañados en la isla y que éstos se doten de todos los servicios que demanden estos jóvenes, que llegan a la isla en una situación de gran vulnerabilidad, han enfatizado.

Para Cladera, que el Consell acoja menores migrantes no acompañados "no tendría que ser noticia, por que es su competencia y por tanto está obligado a prestar este servicio, como se hizo durante la pasada legislatura, a pesar de la injusta crítica política del PP, que" los socialistas dicen no van a repetir "por que por encima de la política está siempre el interés superior de los menores".

Pero en el actual contexto político, Vox a nivel nacional ha roto todos los pactos con el PP, precisamente por la discordancia expresada por Abascal respeto a la política de atención a menores no acompañados de Feijóo.

"Inverosímilmente", sin embargo, "parece que lo que expresa Abascal, no es lo mismo que defiende el secretario general de Vox en Baleares, Antoni Gili, y el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard", que defienden su presencia "excelentemente remunerada" en la institución insular, haciendo "caso omiso" a Abascal, y negándose a abandonar el equipo de gobierno insular que integra con dos consellers ejecutivos, pese a que el IMAS realiza el trabajo con los menores no acompañados del que ellos abominan, según Cladera.

"El culpable de toda esta contradicción no es otro que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, que se piensa que puede aguantar una situación que es insostenible, simplemente por su provecho personal, para retener su silla de presidente", ha considerado la portavoz socialista en la institución insular.

"Hace 15 días en el Debate de Política General ya pedí a Galmés que rompiera con los fascistas del Consell. Ahora la situación todavía se ha vuelto más contradictoria e insostenible, y Galmés es el único responsable", ha concluido.