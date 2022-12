Cladera reclama en el acto central de la Diada "defender la democracia que tanto ha costado construir"

El Consell de Mallorca otorga los Premios, Honores y Distinciones 2022 en el acto central de la Diada



PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha reclamado, durante su discurso en el acto central de la Diada, "defender la democracia que tanto ha costado construir".

Este domingo, el Consell ha otorgado los Premios, Honores y Distinciones en el acto central de la Diada de Mallorca 2022 en el Teatro Principal de Palma.

En una nota de prensa, la institución insular ha explicado que durante la ceremonia han recibido los galardones, personas, entidades y colectivos que son un referente tanto por su trayectoria como por el servicio que han prestado a la sociedad de la isla.

Los premiados como cada año se han elegido a través de un proceso participativo. La decisión de elegir a los ganadores ha sido tomada por consenso de los grupos políticos en la junta de portavoces.

En la edición de este año las Medallas de honor y gratitud han sido entregadas al médico Antoni de Lacy, al Club Deportivo Constància, a Josefina Colom, referente de los mayores en la part forana; a Pastelerías Can Pomar, en la chocolatería Can Joan de S'Aigo y a la cooperativa de enseñanza Gianni Rodari.

Por otra parte, en esta edición la escritora Antònia Vicens ha sido nombrada como hija predilecta de Mallorca y este año se ha reconocido la trayectoria de la periodista Virginia Eza, quien murió recientemente, y que es ahora hija adoptiva de Mallorca.

Los Premios Jaume II que se entregan a las personas físicas y jurídicas que hayan destacado durante el año natural previo, en los méritos consistentes en la promoción de los símbolos, referentes históricos o el nombre de Mallorca los han recibido este domingo los Cossiers de Alaró, la feria de teatro FIET, las familias acogedoras del IMAS, los motociclistas Augusto Fernández e Izan Guevara, la deportista Shella Badaseraye y el maestro artesano ceramista, Joan Pere Català.

La escritora Antònia Vivens ha trasladado el agradecimiento de parte de todas las personas y entidades que han sido distinguidos en esta edición de la Diada. Mientras que la presidenta Cladera ha destacado "las aportaciones, generosidad y compromiso" de cada una de las personas y entidades que han sido premiados.

Clacera también ha reivindicado el espíritu mallorquín como pueblo "abierto e integrador". "Todos y todas somos el cuerpo y el alma de la sociedad libre, fuerte y de progreso que estamos construyendo juntos". Al mismo tiempo, ha subrayado que "uno de los retos de futuro más importantes que tenemos en nuestra isla es el de transicionar nuestro modelo económico basado en el turismo de cantidad a un modelo basado en la calidad y la sostenibilidad, donde el turismo, el territorio y la sociedad convivan en equilibrio y armonía".

Por otra parte, ha remarcado el avance que significará el traspaso al Consell de Mallorca de las competencias en materia de movilidad. "Un traspaso que permitirá al Consell jugar un papel decisivo en el impulso de un transporte público moderno y de calidad y el fomento de la movilidad segura, conectada y sostenible que debe necesitar Mallorca".

Así como ha incidido en la importancia de materializar la transición energética: "Mallorca debe poder ser autosuficiente y basar la mayor parte de su consumo energético en fuentes renovables". Cladera, igualmente, ha valorado el compromiso del Consell con los colectivos vulnerables. "La institución dedica más recursos que nunca a garantizar el derecho de las personas a una vida digna", ha dicho

La presidenta ha señalado que "no podemos bajar la guardia, ningún hito está asegurado. Desgraciadamente, la democracia no es un estado natural y hay que defenderla día a día, minuto a minuto. No podemos permitirnos que la crispación política que estamos viviendo estos días ponga en peligro la credibilidad de las instituciones y comprometa el proyecto de convivencia democrática que nos hemos dado entre todos".

Cladera ha hecho referencia a la revuelta popular mallorquina del siglo XVI contra el poder establecido 'La Germania' que este año es el hilo conductor de la Diada. "Ahora más que nunca, necesitamos la Revuelta de la convivencia, la Germanía pacífica de la tolerancia. Es necesario que los demócratas nos hermanemos ante los intolerantes que intentan minar la convivencia desde dentro del sistema", ha dicho.

La presidenta ha contrapuesto "al grito, el debate seré" y también ha defendido las ideas ante "los insultos o políticas útiles para resolver los problemas reales de la gente, ante el ruido". "Solo así estaremos en disposición de ganar el futuro", ha remarcado.

También ha destacado que la institución insular tiene en el punto de mira a la Mallorca sostenible del futuro. "Una tierra de oportunidades más justa, más verde y más resiliente que pone en el centro el bienestar de las personas, principio y fin de la sostenibilidad".

En este sentido, Cladera ha defendido el compromiso de la institución con los mallorquines. "Trabajamos para garantizar a todo el mundo un proyecto de vida digno. Será la mejor vacuna contra otro virus infame: el de los populismos totalitarios", ha subrayado.

La presidenta del Consell ha remarcado que la Diada de este año debe ser una jornada "de esperanza", para "celebrar todo lo que hemos logrado juntos y sentirnos orgullosos de las virtudes que nos permiten seguir haciendo camino por la Mallorca que queremos: justa, solidaria, igualitaria y llena de oportunidades para todos".

Para concluir, Cladera ha remarcado que "los valores transmitidos a lo largo de muchas generaciones de mallorquines han hecho avanzar, y dan ahora la oportunidad de dibujar una visión compartida de la Mallorca de las próximas décadas". "Una visión de futuro ilusionante y que nos cohesiona a partir de lo que somos", ha finalizado.