Clubes de patinaje artístico presentarán más de 1.000 firmas al IME para mantener el parqué de la pista Joan Seguí

PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nueve clubes federados de patinaje artístico de Mallorca han impulsado una recogida de firmas para pedir al Instituto Municipal del Deporte (IME) que mantenga el suelo de parqué de la pista del polideportivo Joan Seguí de Son Rapinya, en Palma.

Los representantes de estos clubes presentarán el próximo martes las más de 1.000 firmas que, por el momento, han logrado recoger a través de una plataforma online y también manualmente, según ha explicado a Europa Press el presidente de uno de los clubes, Víctor Royo.

Lo han hecho ante la previsión de que el IME instale la próxima semana una pista de losetas --un tipo de plástico-- por el desgaste y las astillas que presenta actualmente el suelo de parqué de este polideportivo.

Según han explicado desde el Ayuntamiento de Palma, se trata de "una medida provisional por motivos de seguridad" hasta que se pueda encontrar una alternativa o se lleve a cabo la renovación de la pista.

También han apuntado que desde el Instituto han mantenido reuniones con la Federación de Patinaje de Baleares para informarle de todo el proceso.

Los clubes se muestran en contra de esta medida argumentando que esta pista es la única de parqué y, por tanto, que cumple con los estándares requeridos para el entrenamiento internacional.

Según han señalado, el suelo de parqué proporciona las mejores condiciones para patinar, ya que garantiza un equilibrio óptimo entre agarre y deslizamiento, una cuestión crucial para la seguridad de los patinadores y para el rendimiento deportivo.

El suelo de plástico, por el contrario, tiene menos agarre y, han advertido, reduciría la calidad de los entrenamientos, el rendimiento deportivo y "pondría en riesgo la seguridad de los deportistas".

Igualmente, los nueve clubes federados han defendido que el polideportivo Joan Seguí "ha contribuido significativamente al crecimiento deportivo de Mallorca y sus patinadores". Cabe apuntar que es la pista en la que se celebran todas las competiciones y pruebas de patinaje artístico de Baleares.

"Solicitamos a las autoridades pertinentes que conserven el parqué de la pista de patinaje y que se aseguren de que nuestras instalaciones continúen satisfaciendo las necesidades de todos los deportistas, especialmente aquellos que representan a Mallorca y España en el ámbito internacional", subrayan en el texto de la recogida de firmas.