Codony asegura que la integración de los trabajadores de IB3 "sigue en marcha" tras recibir el visto bueno del Govern

El director general de IB3, Jospe Codony, durante su comparecencia de este jueves en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha asegurado que el proceso de integración de los trabajadores de la radiotelevisión autonómica que fueron internalizados "sigue en marcha" tras haber recibido el visto bueno del Govern a una nueva propuesta de categorías y especialidades.

Codony ha comparecido este jueves en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión de Baleares del Parlament, donde ha sido interpelado acerca del proceso de integración por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila.

La menorquinista, más concretamente, ha preguntado acerca de la "hoja de ruta" para la internalización que el director general del ente público prometió elaborar en una comparecencia anterior.

Codony ha asegurado que la dirección de IB3 "no ha dejado de trabajar en ningún momento" para conseguir dicho objetivo, que para avanzar requería de unas categorías y especialidades que estuvieran aprobadas.

La propuesta de anterior cúpula de la radiotelevisión autonómica, ha recordado, no recibió el visto bueno de la Dirección General de Función Pública. El pasado 6 de octubre enviaron una nueva propuesta que ocho días después fue avalada por el Govern, ha señalado.

"Ya ha llegado al comité la propuesta de integración y el modelo de la carta de encuadramiento. El 20 de octubre las categorías y las especialidades fueron aprobadas por el comité de dirección. Todo sigue en marcha y ahora sí que tenemos el visto bueno de Función Pública", ha celebrado.

Desde el informe favorable, ha detallado, ya se ha encuadrado a los 315 trabajadores en la categoría que le corresponde y se están analizando las reclamaciones de aquellos que se han mostrado disconformes.

"Una vez revisado, este encuadramiento se enviará a cada trabajador para que sepan dónde se encuentran, qué deben cobrar y qué categoría tienen", ha apuntado.

PAGOS DE LOS ATRASOS

Gomila, durante su turno de réplica, ha puesto el foco en las diferencias laborales que siguen existiendo entre los trabajadores que fueron internalizados de empresas externas, lo que hace que la situación actual no sea "igualitaria".

"Sé que no son procesos fáciles, que hay renuncias y acuerdos por ambas partes. Pero es importante que los trabajadores vean que se está trabajando y poner un ritmo rápido para acabar con estas diferencias", ha reclamado.

Codony ha indicado que durante el último mes se han pagado los atrasos "a todos los trabajadores de la casa". A los internalizados se les ha abonado aquellos correspondientes a los años 2023 y 2024, mientras que al resto aquellos de entre 2021 y 2024.