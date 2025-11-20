Codony niega las acusaciones de "amenazas" a los trabajadores de IB3 durante sus protestas en el Dijous Bo

El director general de IB3, Josep Codony, en su intervención en la Comisión de control de la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears. - PARLAMENT

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha negado que llegara a "amenazar" a los trabajadores del ente público de radiotelevisión de Baleares durante sus protestas en el Dijous Bo de Inca, por la falta de avances en el proceso de internalización.

Así ha respondido el responsable de la empresa de radiodifusión balear, en su comparecencia en la Comisión de control sobre la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears del Parlament, en la que los diputados de la oposición le han recriminado su actitud en el desarrollo de esta movilización que hicieron los empleados durante la intervención de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en esta festividad.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha sido una de las que ha aseverado que Codony, supuestamente, habría "amenazado" a los empleados con una actitud "matonista" y les habría sacado fotos y vídeos, lo que, a su entender, constituiría un "ataque directo a la libertad sindical".

El director general le ha respondido que "no amenazó" a los trabajadores y ha asegurado que los vídeos que grababa allí eran "para su hijo" pero que no echó fotos a los quien estaba protestando ni "acosó" a nadie.

Por otra parte, ha aclarado que las palabras que dirigió a los manifestantes fue que "hay una negociación en marcha que esta a punto de cerrarse" y añadió que "no le gustaría acabar su mandato --en 2028-- sin terminar la integración".

Del mismo modo, también ha reconocido que les dijo que "pensaran lo que estaban haciendo" porque, a su manera de ver, "no les beneficiaba".