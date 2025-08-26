La colaboración ciudadana permite atrapar a un hombre que abordó a una mujer para arrancarle una cadena de oro

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La colaboración ciudadana ha permitido atrapar a un hombre de origen colombiano acusado de tratar de robar a una mujer una cadena de oro de un tirón cuando estaba dentro de su coche en Palma.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que los hechos se produjeron el pasado domingo en la zona centro de la capital balear, cuando una mujer se encontraba a bordo de su vehículo junto con sus hijos menores de edad, justo cuando trataba de aparcar.

En ese momento y de forma sorpresiva un varón se abalanzó sobre ella e introduciéndose a través de la ventanilla del vehículo le agarró una cadena de oro que portaba en su cuello y tiró fuertemente para hacerse con la joya.

La mujer manifestó que al sentir el tirón agarró el brazo del individuo y para evitar que este le arrancara la cadena le propinó un mordisco.

En ese momento, la cadena cayó en el interior del habitáculo del vehículo, momento que la mujer aprovechó para activar el cierre.

Sin deponer en su actitud, el individuo comenzó a golpear la puerta y las ventanas del vehículo con la clara intención de hacerse con la cadena. Sin embargo, no logró su objetivo ya que la victima comenzó a gritar solicitando la ayuda de los viandantes por miedo a que el individuo lograra acceder al vehículo.

Finalmente el individuo depuso su actitud y emprendió la huida a la carrera junto con otros varones. Gracias a la ayuda de varios ciudadanos que acudieron en ayuda de la mujer tras escuchar sus gritos de auxilio, el presunto autor de los hechos fue interceptado y retenido hasta la llegada de una patrulla policial cerca de la Plaza de las Columnas, donde fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.