Comercio afronta con "ilusión" las rebajas y grandes superficies esperan seguir la tendencia "muy positiva" de Navidad

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comercio local afronta con "ilusión" las rebajas, pese a estar liberalizadas, y las grandes superficies confían en seguir la tendencia "muy positiva" de las ventas logradas en Navidad.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, ha advertido que, desde que se liberalizaran, las campañas de rebajas "no son positivas para el pequeño comercio", ya que éstas, que antes solían celebrarse habitualmente después de la celebración de los Reyes Magos y en el mes de agosto, "se acompaña de muchas rebajas y descuentos previos y posteriores", que hacen que "el consumidor no se las crea tanto y no las espere como lo hacía antes".

Pese a ello, Domingo ha asegurado que el comercio local afronta con "ilusión" unas rebajas en las que los consumidores encontrarán "importantes descuentos", ya que "el empresario es el primer interesado en sacar todo el stock". De este modo, ha asegurado que, a partir del 7 de enero, cuando comienzan oficialmente las rebajas, quienes se acerquen al pequeño y mediano comercio de Mallorca encontrarán "muy buenos descuentos, en productos de muy buena calidad, y con vendedores que les ofrecerán un trato personalizado".

En este sentido, la presidenta de Pimeco ha puesto en valor el "brutal esfuerzo" que hace el pequeño y mediano comercio para adaptarse a las rebajas. Por un lado, porque "tienen ganas de vender y que no se pierda el género" y, por otro, por que "si no se adaptan, lamentablemente, acaban cerrando", ha apuntado Carolina Domingo. De hecho, ha continuado señalando, "en el último año, en torno a unos 5.000 comercios locales aproximadamente han cerrado en toda España".

De este modo, ha incidido en que el pequeño y mediano comercio afronta con "ilusión" estas rebajas, tras "un ligero incremento de las ventas en la campaña de Navidad respecto al pasado año", y ante la expectativa de que "el frío llegue en los próximos días", pese que "puedan ver reducido su margen de beneficios", ha puntualizado.

Con todo, y atendiendo a este contexto, Carolina Domingo ha concluido asegurando que desde Pimeco están comprometidos a seguir trabajando para que las rebajas vuelvan a estar regularizadas.

La presidenta de la Federación Patronal De Empresarios De Comercio De Baleares (Afedeco), Joana Manresa, se ha mostrado a este respecto "completamente alineada" con Pimeco, al considerar que en los últimos años "se ha perdido la esencia de las rebajas", ya que "debido a determinadas empresas, como las de comercio en línea, y los grandes centros comerciales siempre se está en un periodo de rebajas".

No obstante, Manresa se ha mostrado positiva, pues desde Afedeco piensan que las ventas de esta Navidad han sido "de las mejores desde la pandemia" de la COVID-19, ya que "se ha vendido más" y además lo que se ha vendido han sido "productos de más alta gama", ha apuntado.

Para la presidenta de Afedeco, esto se ha debido a dos razones en particular. Por un lado, que esta Navidad "la cifra de visitantes, sobre todo en Palma, ha sido mayor que la del año anterior"; y, por otro, al "alto nivel de consumo del cliente local".

De este modo, Manresa ha confiado en que, a diferencia del año pasado, "cuando las rebajas tuvieron que adelantarse porque la Navidad no iba tan bien", éste "si la Navidad ha ido bien, en principio las rebajas también irán bien".

De hecho, y "pese a los problemas para contratar personal y que además éste sea cualificado, que sigue teniendo el comercio de proximidad", en términos generales, "Baleares ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad de contratación de personal en el sector del comercio para la campaña de Navidad y rebajas, con un incremento del 20%, solo superada por Castilla la Mancha".

Por todo ello, los comercios de proximidad esperarán al próximo martes, 7 de enero, para iniciar las rebajas, en la que se espera que, "de media, cada español se gaste 100 euros", cifra que se reduce a "unos 90 euros en el caso del gasto medio de cada balear".

"Invitamos a todos los ciudadanos a que compren productos locales en el comercio de proximidad, donde habrá descuentos del 30 por ciento, incluso, en algunos casos de hasta el 50 por ciento, porque solo así se favorece la economía circular", ha reivindicado finalmente la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

Por su parte, el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Baleares, Antonio Sánchez Grao, ha asegurado a Europa Press que desde la gran superficie esperan que se mantenga la tendencia "muy positiva" de la campaña de Navidad, en la que, ha dicho, se ha notado la "mucha confianza del consumidor", debido a una situación de "pleno empleo" y "bonanza económica".

En este sentido, ha avanzado que quienes se acerquen a los centros de El Corte Inglés encontrarán "descuentos importantes" para "equiparase de cara al invierno". De este modo, "en confección, las prendas de abrigo tendrán rebajas del 30 e incluso del 40 por ciento". También, ha añadido, habrá diferentes descuentos en secciones como la de hogar, complementos, zapatería y deportes.

Finalmente, Sánchez Grao se ha referido a que las rebajas estén liberalizadas, recordando que esto se debe a una normativa estatal, por lo que "desde las comunidades no se puede hacer nada". Por ello, y atendiendo a que "el comercio ha cambiado mucho en los últimos años, con operadores y empresas que venden sus productos en línea", ha considerado que "no tendría mucho sentido" que se regularizaran.