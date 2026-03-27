Los comercios de Palma salen a la calle por la Fira d'Estocs de Pimeco

Los comercios de Palma salen a la calles en el segundo día de la feria de 'stocks' de Pimeco - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de Palma han salido a las calles para vender sus productos de fin de temporada durante el segundo día de la Fira d'Estocs organizada por la Asociación Empresarial del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco).

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, de los 150 comercios que se han sumado a la campaña, 34 han participado de forma activa durante el primer y segundo día tras haber solicitado la ocupación de la vía pública al Consistorio.

La iniciativa, apoyada por PalmaActiva, se extiende por diferentes zonas comerciales de la ciudad, incluido el centro de Palma, con ejes como Jaume III, Passeig de Mallorca, Sant Miquel o Blanquerna, así como otras áreas como Els Geranis, Sindicat, Son Ferriol o Jacint Verdaguer, y tiene lugar los días 26, 27 y 28 de abril.

Durante la jornada de hoy, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos de Cort, Lupe Ferrer; el director general de Comercio y Restauración, Toni Fuster, y la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, se han acercado a una de las tiendas que participa en la iniciativa para seguir su desarrollo.

Por su parte, la regidora de Comercio ha valorado que la actividad posibilita el incremento de las ventas de los negocios, fidelizar la clientela y hace que los residentes tengan un motivo más para pasear por la ciudad.