El Comité de Empresa de SFM no descarta "una vuelta de tuerca" en los paros ante la falta de respuestas del Govern

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) ha anunciado un nuevo calendario de paros en febrero "al no producirse ninguna solución de continuidad" y no descarta "dar una vuelta de tuerca" o incrementar la presión si en una o dos semanas no cambia la situación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Empresa, Ricardo Mas, ha lamentado que desde el Ejecutivo autonómico se "den expectativas pero nunca se llegue a nada".

"Si sigue así, esto podría ser eterno", ha advertido, por lo que ha apuntado que si en unas semanas no se ven cambios en la postura del Govern, no se descarta un cambio de estrategia y un incremento en la presión de las movilizaciones.

Mas ha insistido en que se trata de una "huelga preventiva" que no busca mejoras salariales sino reforzar la empresa pública y ha lamentado el cansancio que va afectando cada vez más a usuarios y trabajadores.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores critican el "deterioro consentido" de la empresa pública y han advertido que, como en otras ocasiones, el pasado domingo, que no había paros convocados, se suprimieron trenes por falta de personal.

Desde el comité insisten en la falta de respuestas por parte del Govern, volcado a su parecer en el transporte por carretera, en la privatización y en "consagrar la falta de operatividad".

CALENDARIO DE PAROS EN FEBRERO

Según el calendario difundido por el Comité de Empresa, hay previstas seis jornadas de paros en el segundo mes del año. Así, el 4 de febrero se parará entre las 07.10 y las 07.30 horas; entre las 07.40 y las 08.00 horas; entre las 08.10 y las 08.30 horas; entre las 16.10 y las 16.30 horas; entre las 16.40 y las 17.00 horas y entre las 17.10 y las 17.30 horas.

El 9 de febrero los paros afectarán a las franjas entre las 08.10 y las 08.30 horas; entre las 08.40 y las 09.00 horas; entre las 09.10 y las 09.30 horas; entre las 17.10 y las 17.30 horas; entre las 17.40 y las 18.00 horas y entre las 18.10 y las 18.30 horas.

El 17 de febrero, la huelga afectará a los tramos entre las 09.10 y las 09.30 horas; las 09.40 y las 10.00 horas; las 10.10 y las 10.30 horas; las 18.10 y las 18.30 horas; las 18.40 y las 19.00 horas y las 19.10 y las 19.30 horas.

Igualmente, el 24 de febrero se parará entre las 07.10 y las 07.30 horas; entre las 07.40 y las 08.00 horas; entre las 08.10 y las 08.30 horas; entre las 16.10 y las 16.30 horas; entre las 16.40 y las 17.00 horas y entre las 17.10 y las 17.30 horas.

El 26 de febrero los paros afectarán a la franja entre las 16.00 y las 17.00 horas y el 27 de febrero al tramo entre las 10.00 y las 11.00 horas.