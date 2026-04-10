El comité organizador del Congreso del PP de Baleares celebra su primera reunión

Miembros del comité organizador del congreso del PP de Baleares. - PP DE BALEARES

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador del XVII Congreso del PP de Baleares ha celebrado este viernes su primera reunión presencial.

Durante el encuentro, según ha informado el partido en un comunicado, se han abordado las principales líneas organizativas y el calendario de trabajo que marcará las próximas semanas.

"Este congreso será una oportunidad para reforzar nuestro proyecto político y seguir construyendo un partido fuerte, unido y preparado para abordar los grandes retos de nuestras Islas", ha apuntado la presidenta del comité organizador, Marga Durán.

La 'popular' ha subrayado la "ilusión, responsabilidad y mucho trabajo por delante" con el que ha echado a andar la organización de un congreso que ha deseado que sea "un punto de impulso" para la formación.

También ha puesto en valor el compromiso de todos los miembros del comité, que conforman "un gran que garantizará una organización rigurosa y a la altura de lo que merecen los afiliados y el conjunto de la sociedad balear".