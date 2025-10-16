La compraventa de viviendas por parte de extranjeros desciende en Baleares un 6,8% en el primer semestre

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas libres por parte de extranjeros ha experimentado en el primer semestre del año en Baleares un descenso del 6,8%, según un informe publicado este jueves por el Consejo General del Notariado.

En toda España la compraventa de viviendas libres por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual, hasta alcanzar las 71.155 operaciones.

Reino Unido concentró una parte sustancial de las operaciones de compraventa en Murcia (28,7%), Andalucía (15,5%) y Baleares (10,9%), mientras que Alemania aglutinó gran parte de las operaciones en Baleares (50%) y Extremadura (29,6%).

Rumanía registra porcentajes destacados en Aragón (29,5%), Castilla-La Mancha (26,2%), La Rioja (20,9%), Cantabria (13,3%) y Castilla y León (12,4%), e Italia tiene una especial presencia en Canarias (22,5%) y Baleares (15,4%), con cuotas de dos dígitos en Madrid (12,2%) y Cataluña (12,1%).