De la Concha reconoce que "puede parecer excesivo" el plus por residencia de los cargos del Govern

La secretaria general de Podemos Baleares, Mae de la Concha, ha reconocido este lunes ante la sede del Parlament que los 22.000 euros del plus por residencia en Mallorca de cargos del Govern "es una cifra que obviamente para mucha gente puede parecer excesiva".

Según ha señalado De la Concha ante los medios de comunicación, "la ciudadanía tenía desconfianza en la política y aún no se ha recuperado, es función de Podemos y de los demás partidos recuperarla".

Es en este contexto, después de la polémica surgida en días anteriores por el hecho de que seis cargos de Podemos --en total 15 altos cargos del Govern-- cobren el plus, ha insistido, "en el que hay que enmarcar la decisión de rebajar de 22.000 a 12.000 euros anuales el plus por residencia de altos cargos del Govern".

Por este motivo, ha reiterado que Podemos, tras revisar la ley y descubrir que "no había que justificar estas cantidades ni las de las dietas de los diputados", ha presentado una enmienda que expondrá en la próxima sesión plenaria a modo de transacción 'in voce' a una enmienda de MÉS per Menorca. La formación ha dicho este lunes que si no se acepta su propuesta votarán en contra de la enmienda.

En este sentido, la secretaria general de Podemos Baleares ha señalado que "quizás es un buen momento para revisar cantidades para que la ciudadanía vea reflejada en un gesto una situación que ellos padecen día a día de precariedad, de pensiones minúsculas, salarios bajos, trabajo incierto, de vivienda también incierta".

Podemos ya señaló en un comunicado que independientemente de que se apruebe o no la transacción 'in voce', la medida se aplicará a los cargos de Podemos y la diferencia, ha señalado, "se destinará a proyectos sociales de Baleares".

MAE DE LA CONCHA ASEGURA "SENTIRSE ABSOLUTAMENTE RESPALDADA"

Por otro lado, este lunes ante el Parlament, la secretaria general de Podemos Baleares, Mae de la Concha, ha afirmado "sentirse respaldada" por la formación, después de que este fin de semana hayan surgido voces críticas que pedían su dimisión.

En este sentido, preguntada por si está preocupada por que tras este debate surjan muchas más voces críticas, De la Concha ha insistido en que "muchas voces críticas no son 10" y ha destacado que el partido cuenta "con mecanismos para revocar cualquier cargo". Con respecto a esto último, ha insistido, "en realidad los cargos de Podemos está sujetos a la decisión de los inscritos".