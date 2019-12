Podemos señala que Yllanes dijo que era "adecuado" el plus de residencia porque "era lo acordado por el Parlament"

Actualizado 16/12/2019 14:25:20 CET

La secretaria general de Podemos, Mae de la Concha, ha dicho sentirse respaldada por el partido pese a las voces que piden su dimisión

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha señalado este lunes que el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, dijo que el plus por residencia que cobran altos cargos del Govern era "adecuado" porque, ha insistido, "era lo acordado por el Parlament".

Según ha informado López este lunes en rueda de prensa en el Parlament, Yllanes está "perfectamente" de acuerdo con la rebaja de 22.000 a 12.000 euros anuales aceptada por el Consejo Ciudadano Autonómico y que presentarán a modo de transacción 'in voce' a una enmienda de MÉS per Menorca en la próxima sesión plenaria.

La propuesta de Podemos incluye, además de esta rebaja, la solicitud de que se mantenga el "carácter universal" de este plus para, ha insistido López, "no limitar dónde ir a buscar a los técnicos o cargos que presten un servicio al Govern" y poder elegirlos de acuerdo a su "currículum y su valía".

También reclaman que todo gasto "esté subordinado a justificación por parte de los que perciben esta compensación, y al control por parte del Govern" y que este "se extienda a las dietas de todos los diputados, que hasta ahora estaban exentos de justificación".

Preguntado por qué ocurrirá si no se acepta la transacción 'in voce', el grupo parlamentario votará en contra de la enmienda de MÉS per Menorca porque la formación considera que "no aborda del todo las cuestiones y sobre todo quiere hacer una diferenciación".

Además ha anunciado que de no aprobarse su transacción presentarán una Proposición No de Ley o la iniciativa pertinente en la que se instará a la modificación de la partida destinada al plus por residencia de cargos del Govern en la Ley de Presupuestos.

En este sentido, López insistido en que, si no se aprueba, los cargos de Podemos se acogerán a esta propuesta por "coherencia y cumplirán esta cuestión".

MAE DE LA CONCHA ASEGURA "SENTIRSE ABSOLUTAMENTE RESPALDADA"

Por otro lado, este lunes ante el Parlament, la secretaria general de Podemos Baleares, Mae de la Concha, ha afirmado "sentirse respaldada" por la formación, después de que este fin de semana hayan surgido voces críticas que pedían su dimisión.

En este sentido, preguntada por si está preocupada por que tras este debate surjan muchas más voces críticas, De la Concha ha insistido en que "muchas voces críticas no son 10" y ha destacado que el partido cuenta "con mecanismos para revocar cualquier cargo". Con respecto a esto último, ha insistido, "en realidad los cargos de Podemos está sujetos a la decisión de los inscritos".