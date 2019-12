Armengol reitera que el plus es una "indemnización" para que desde todas las Islas se pueda hacer política

Publicado 15/12/2019 16:23:24 CET

IBIZA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha reiterado este domingo en Ibiza que el plus por residencia que estarían cobrando altos cargos de Podemos "no es un plus, sino una indemnización".

Según ha explicado Armengol en declaraciones previas a la comida solidaria de Navidad de la FSE-PSOE, se trata de posibilitar ejercer una labor política si se habita en alguna de las Islas. "Desde el Govern se compensa porque los menorquines, ibicencos o formenterenses también son parte de Baleares", ha declarado.

Igualmente, ha mostrado su sorpresa por "una cosa que hace 20 años que se contempla, es pública y transparente, y que quienes ahora hablan la han votado". "El Govern balear no es el de Mallorca", ha afirmado.

RESPUESTAS AL CONSELL DE IBIZA

Por otro lado, la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB-PSOE, se ha referido a la solicitud de renegociación de las inversiones en la Isla planteada desde el Consell de Ibiza.

En este sentido, ha reconocido que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, "nunca" en los distintos encuentros celebrados le ha planteado la necesidad de renegociar las mismas y ha manifestado su "extrañeza" porque ahora se solicite desde la institución insular.

Sin embargo, Armengol también se ha referido a otras cuestiones en su visita a la isla pitiusa para acudir a la comida solidaria de Navidad organizad por la FSE-PSOE, como por ejemplo a la Escuela de Hostelería de Ibiza.

En este sentido, ha afirmado que "es muy importante que los políticos sepan asumir las herencias recibidas. Aquí hay un acuerdo de una pasada legislatura para ejecutar un proyecto importantísimo para hacer en Ibiza una Escuela de Hostelería, una demanda del Consell y que está apoyada por el sector empresarial".

"El Consell no se debería desdecir de una infraestructura que es muy importante para el modelo económico de la Isla, muy demandado y muy importante para la formación", ha recordado, confiando en que Marí sepa "reconsiderar en sus justos términos" su postura.

Para la presidenta, es "lógico" que se hubiera planteado la cofinanciación del proyecto y ha añadido que la institución ibicenca "debería ser la primera interesada" en impulsarlo puesto que tiene las competencias en turismo.

SOCIALISMO

Por otro lado, Armengol ha agradecido a los militantes socialistas de Ibiza que "siempre" están a su lado y ha expresado su deseo de que se pueda "consolidar" pronto un Gobierno socialista "que pueda empezar ya a caminar", después de un 2019 que ha sido "un año intenso a nivel electoral".

Con respecto al inminente congreso de los socialistas de Ibiza, la secretaria general ha recordado que así "se abre una nueva etapa en el socialismo ibicenco", con vistas a que en las elecciones de 2023 se pueda recuperar el Consell de Ibiza.

Sobre el único candidato a liderar el PSOE de Ibiza, Josep Marí Ribas, Armengol ha dicho de él que es "un referente de la política y del socialismo". Además, ha destacado que el hecho de que solo haya una precandidatura "quiere decir que hay mucha unanimidad en el partido sobre la persona que debe liderarlo y eso es muy bueno", ha insistido, añadiendo que "es muy importante ahora lanzar el mensaje de que el partido está muy unido".

Asimismo, ha reconocido haber estado "ocupada y preocupada" por la polémica en torno a Marta Díaz, aunque "los socialistas de Ibiza lo han resuelto de la mejor manera posible". Díaz abandonó la formación tras verse implicada en un supuesto uso fraudulento de tarjetas de crédito del Consell de Ibiza.

Sobre la falta de ibicencos en el Consell Consultiu, Armengol ha recordado que ello no significa que no haya gente preparada para ejercer algún tipo de labor de responsabilidad, recordando que su "mano derecha" y la del Govern es la ibicenca Pilar Costa.

Por último, Armengol ha hablado sobre la necesidad de construir viviendas de protección, lamentando que con el Partido Popular "se venía de un proyecto cero".