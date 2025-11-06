Concluye el ciclo formativo sobre cultura inclusiva del Instituto de Industrias Culturales de Baleares

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ca n'Oleo ha acogido este jueves la última de las cuatro sesiones dedicadas a la cultura inclusiva, una formación gratuita impulsada por el Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) en un ciclo en el que se han puesto de relieve las diferentes medidas de accesibilidad disponibles para acercar la actividad artística a todos los públicos del territorio.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, las jornadas han servido para presentar múltiples soluciones destinadas a eliminar las barreras que todavía existen entre la creación cultural y las personas con discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas u orgánicas, favoreciendo así una participación más igualitaria e inclusiva en el ámbito cultural.

Desde el pasado lunes, una decena de profesionales del sector han profundizado en las estrategias de inclusión aplicables a las distintas disciplinas creativas del archipiélago. Entre otras medidas se ha presentado la futura guía de accesibilidad cultural del ICIB, que pondrá toda una serie de recursos prácticos a disposición de los agentes creativos de Baleares.

Este jueves un acto institucional celebrado en Ca n'Oleo pondrá el punto final al desarrollo de esta iniciativa. Participarán el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y la directora general de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad, María Castro.

Vidal ha destacado que cuando se hace posible que "todo el mundo pueda participar e la cultura", como creador o como público, se está "fortaleciendo nuestra democracia cultura" y se está construyendo un tejido más "rico, diverso y justo". Además, ha añadido que "aún queda mucho camino por recorrer" pero que iniciativas como estas "impulsan los primeros pasos".