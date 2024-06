Condenado a 15 años de cárcel por agresiones sexuales a su hija, que trascendieron con un trabajo escolar

La defensa ha recurrido la sentencia



PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un hombre acusado de violar a su hija menor de edad en Mallorca, unas agresiones que trascendieron a partir de un poema que escribió la menor para un trabajo escolar.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, el Tribunal le impone una pena de 15 años de cárcel, la que planteaba la Fiscalía, que al final del juicio elevó su petición.

Los hechos se sitúan entre los años 2013 y 2017, en el domicilio donde residía la familia, de origen peruano. La joven sostuvo ante el Tribunal que su padre la violó desde los nueve hasta los 14 años aprovechando las ausencias de su madre, quien no la apoyó cuando le contó lo que ocurría: "Me encontraba sola, no tenía a nadie".

La víctima explicó que los abusos comenzaron con tocamientos que posteriormente desembocaron en relaciones completas. Su madre la interrogó tras casi sorprenderlos en la cocina y la menor le contó entonces los abusos. Su progenitora inicialmente expulsó a su pareja de casa pero luego le permitió regresar "como si nada".

Así, los hechos no se destaparon hasta el año 2018. Fue gracias a un poema titulado 'Ayuda' que escribió la víctima dentro de un trabajo escolar, que condujo a que lo contara a su profesor de catalán en el instituto.

Al docente le saltaron las alarmas al comprender que otro texto de un ejercicio anterior la alumna "hablaba de lo mismo", según explicó en el juicio. Otra profesional del centro precisó que la redacción parecía "un S.O.S.".

Durante su alegato final, la Fiscalía elogió la labor del profesor y del equipo del colegio por activar adecuadamente los protocolos. Gracias a ello se presentó una denuncia y se realizaron pruebas a la víctima, con las que se le detectó una enfermedad de transmisión sexual. Los análisis realizados a ambos padres fueron negativos.

LA DEFENSA RECURRE LA SENTENCIA

La defensa ha presentado un recurso de apelación contra la condena. Durante el juicio, celebrado en marzo, el hombre negó tajantemente los hechos.

Achacó la denuncia a resentimiento por las normas de conducta que trataba de imponer en casa, así como a un supuesto "complot" de su hermanastra, que también le denunció por abusos sexuales muchos años antes.

En las conclusiones, la Fiscalía elevó a 15 años su petición de cárcel, al considerar los hechos como un delito de agresión sexual, y no un abuso, por elementos intimidatorios, al amparo de la nueva redacción de la conocida como 'Ley del sólo sí es sí'. La Fiscalía entendió que los hechos se produjeron no sólo en un marco de "superioridad porque era su padre", sino que el hombre la intimidó advirtiéndole que estaba sola y que acabaría "en un orfanato".

Como ha adelantado 'Última Hora', además de la pena de cárcel, el hombre deberá indemnizar a su hija con 50.000 euros y se le impone una orden de alejamiento por 20 años.